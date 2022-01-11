За последние несколько месяцев, репутация бренда OnePlus изрядно пошатнулась. В Твиттере, то и дело всплывают сообщения о самопроизвольном возгорании смартфонов. Имеет ли место заводской брак или это попытка пользователей «накрутить» себе подписчиков, выяснить не так-то просто. Жителям Индии ясно одно: смартфоны OnePlus — просто бомба.
Подобное происходило исключительно с моделью OnePlus Nord 2. Теперь ситуация коснулась модели OnePlus Nord CE. Душьянт Госвами поделился «взрывными» снимками в своем Твиттер аккаунте. Пострадавший утверждает, что прибрел смартфон около полугода назад, прежде чем тот сдетонирвал у него в кармане. На изображениях отчетливо видны повреждения обеих панелей. Камера, дисплей и аккумулятор были так же выведены из строя.
На данный момент сотрудники OnePlus официально не комментировали ситуацию. Как утверждает Госвами, компания пообещала прислать ему новое устройство связи, после чего удалил сообщения размещенные в Твиттере и LinkedIn.
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