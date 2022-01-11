За последние несколько месяцев, репутация бренда OnePlus изрядно пошатнулась. В Твиттере, то и дело всплывают сообщения о самопроизвольном возгорании смартфонов. Имеет ли место заводской брак или это попытка пользователей «накрутить» себе подписчиков, выяснить не так-то просто. Жителям Индии ясно одно: смартфоны OnePlus — просто бомба.Подобное происходило исключительно с моделью OnePlus Nord 2. Теперь ситуация коснулась модели OnePlus Nord CE. Душьянт Госвами поделился «взрывными» снимками в своем Твиттер аккаунте. Пострадавший утверждает, что прибрел смартфон около полугода назад, прежде чем тот сдетонирвал у него в кармане. На изображениях отчетливо видны повреждения обеих панелей. Камера, дисплей и аккумулятор были так же выведены из строя.На данный момент сотрудники OnePlus официально не комментировали ситуацию. Как утверждает Госвами, компания пообещала прислать ему новое устройство связи, после чего удалил сообщения размещенные в Твиттере и LinkedIn.