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За последние несколько месяцев, репутация бренда OnePlus изрядно пошатнулась. В Твиттере, то и дело всплывают сообщения о самопроизвольном возгорании смартфонов. Имеет ли место заводской брак или это попытка пользователей «накрутить» себе подписчиков, выяснить не так-то просто. Жителям Индии ясно одно: смартфоны OnePlus — просто бомба.

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Подобное происходило исключительно с моделью OnePlus Nord 2. Теперь ситуация коснулась модели OnePlus Nord CE. Душьянт Госвами поделился «взрывными» снимками в своем Твиттер аккаунте. Пострадавший утверждает, что прибрел смартфон около полугода назад, прежде чем тот сдетонирвал у него в кармане. На изображениях отчетливо видны повреждения обеих панелей. Камера, дисплей и аккумулятор были так же выведены из строя.

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На данный момент сотрудники OnePlus официально не комментировали ситуацию. Как утверждает Госвами, компания пообещала прислать ему новое устройство связи, после чего удалил сообщения размещенные в Твиттере и LinkedIn.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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