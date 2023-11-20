Смартфоны ощутимо подорожают к новогодним праздникам

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По некоторым прогнозам цена увеличится на 15-20% и в среднем составит 26-27 тыс руб. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на торговые площадки и данные мобильных операторов.Самый благоприятный прогноз дает Tele2. По мнению оператора мобильной связи средняя цена на смартфоны составит 24-26 тыс руб. В декабре прошлого года цифры держались в районе 21 тыс руб. Источник связывает рост с выходом линейки iPhone 15 и появлением новых складных смартфонов. В Wildberries подорожание объясняют колебанием валютного курса.Также считает дистрибутор электроники FPlus. Сентябрьское падения рубля увеличило стоимость смартфонов до 25 700 руб. Сейчас средняя цена составляет 23 600 руб.Топ бренды и флагманские модели подорожали во второй половине года. Так, по данным представителя FPlus, средняя цена смартфонов Apple выросла с 67 300 руб до 75 700 руб в период с января по сентябрь. Цена смартфонов Samsung за аналогичный период выросла с 34 до 42 тыс руб.