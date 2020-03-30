Правительство России откорректировало список товаров первый необходимости, которыми можно будет торговать во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. Согласно новым поправкам, смартфоны больше не входят в эту категорию.



Из перечня, утвержденного 27 марта, были исключены компьютерное, электронное и оптическое оборудование, бытовые приборы, автозапчасти, стройматериалы, товары для сада и огорода, похоронные принадлежности, печатные СМИ, табак, очки и линзы. Также в новом списке уточнили некоторые категории товаров.



Были внесены санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, мыло, зубные пасты и щетки, туалетная бумага, стиральный порошок, гигиенические прокладки, спички, свечи, детские подгузники, пеленки для новорожденного, соски-пустышки, бензин и зоотовары. С полным списком вы можете ознакомиться здесь.



Напомним, ранее в России неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена не рабочей в связи с распространением коронавируса COVID-19. В течение этого периода разрешено работать магазинам торгующим товарами первой необходимости. В Москве и Московской области с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции, жителям разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости.





