Компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) уведомила клиентов об увеличении цен на свою продукцию. TSMC — крупнейший в мире производитель процессоров, видеочипов и микроконтроллеров для мобильных устройств, он собирается чипы по заказу Qualcomm, Apple, AMD (а раньше ещё и для Huawei).
TSMC повысит отпускные цены примерно на 10-20%, а поскольку процессор является одним из самых дорогостоящих компонентов в устройстве, можно ожидать роста розничных цен на смартфоны, планшеты и другие электронные товары.
TSMC указывает, что продукция, которая производится по самым передовым технологиям (техпроцесс 7 нм и ниже), подорожает на 10%. К ней относятся чипы для флагманских и субфлагманских устройств. Чипы, собираемые по техпроцессу 16 нм и выше, подорожают сразу на 20%. Они применяются в недорогой технике, а значит, цены на неё вырастут более существенно.
Доля TSMC на рынке полупроводниковой продукции составляет 56% — в три с лишним раза выше, чем у ближайшего конкурента, компании Samsung. Производитель обосновывает рост цен тем, что за последние полгода спрос на электронные компоненты достиг исторически рекордного уровня, пришлось увеличить объёмы производства, а это приводит к дополнительным рискам и износу оборудования на фабрике. Вслед за TSMC цены могут поднять и другие производители чипов.
Получается парадоксальная ситуация: электроника будет дорожать из-за того, что её производится слишком много. Вроде бы должно быть наоборот, ведь перепроизводство ведёт к снижению цен.
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Хотя Эппл что нибудь придумает, я в них верю)
« он собирается чипы по заказу