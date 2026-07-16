Смартфоны realme перейдут на ColorOS. Что изменится?

realme готовит плавный переход с фирменной оболочки realme UI на ColorOS. Рассказываем, какие изменения ждут владельцев смартфонов.Следующая версия операционной системы смартфонов — ColorOS 17 на Android 17 — станет единой программной платформой для устройств realme. Развертывание новой прошивки ожидается до конца 2026 года. Официальный график обновлений и точный список поддерживаемых моделей пока неизвестен и будет обнародован позже.Переход не будет принудительным. При желании, владельцы смартфонов realme, смогут загрузить ColorOS самостоятельно или, при необходимости, откатить апдейт обратно на realmeUI.Дизайн интерфейса не станет визуальной копией OPPO: прошивка сохранит свой фирменный дизайн, уникальные виджеты, кастомизацию и эксклюзивные функции, к которым привыкли фанаты бренда. А поскольку realme UI изначально создавалась на базе ColorOS, для конечного пользователя миграция пройдет бесшовно.Смартфоны, не вошедшие в программу перехода на ColorOS, не останутся без внимания. Ранее заявленные обязательства по срокам поддержки и выпуску патчей безопасности остаются в силе как для старых, так и для новых моделей.Отмечается, что слияние софта не отразится на независимости realme. Компания остается отдельным продуктом внутри экосистемы OPPO с собственной командой, продуктовой линейкой и стратегией.Кроме того, сновным преимуществом слияния разработчиков станет оптимизация ресурсов. Фокусировка на одной программной платформе позволит realme существенно сократить количество багов, повысить стабильность системы, а главное — выпускать обновления и патчи безопасности значительно быстрее, чем раньше.