Смартфоны realme перейдут на ColorOS. Что изменится?
realme готовит плавный переход с фирменной оболочки realme UI на ColorOS. Рассказываем, какие изменения ждут владельцев смартфонов.
Следующая версия операционной системы смартфонов — ColorOS 17 на Android 17 — станет единой программной платформой для устройств realme. Развертывание новой прошивки ожидается до конца 2026 года. Официальный график обновлений и точный список поддерживаемых моделей пока неизвестен и будет обнародован позже.
Переход не будет принудительным. При желании, владельцы смартфонов realme, смогут загрузить ColorOS самостоятельно или, при необходимости, откатить апдейт обратно на realmeUI.
Дизайн интерфейса не станет визуальной копией OPPO: прошивка сохранит свой фирменный дизайн, уникальные виджеты, кастомизацию и эксклюзивные функции, к которым привыкли фанаты бренда. А поскольку realme UI изначально создавалась на базе ColorOS, для конечного пользователя миграция пройдет бесшовно.
Смартфоны, не вошедшие в программу перехода на ColorOS, не останутся без внимания. Ранее заявленные обязательства по срокам поддержки и выпуску патчей безопасности остаются в силе как для старых, так и для новых моделей.
Отмечается, что слияние софта не отразится на независимости realme. Компания остается отдельным продуктом внутри экосистемы OPPO с собственной командой, продуктовой линейкой и стратегией.
Кроме того, сновным преимуществом слияния разработчиков станет оптимизация ресурсов. Фокусировка на одной программной платформе позволит realme существенно сократить количество багов, повысить стабильность системы, а главное — выпускать обновления и патчи безопасности значительно быстрее, чем раньше.
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