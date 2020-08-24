Компания Cainiao Network организовала прямые авиарейсы из Гонконга в Москву, чтобы ускорить доставку с AliExpress товаров, оснащённых литий-ионными аккумуляторами. Сейчас такие товары в среднем доставляются до покупателей в России за 30 суток, а будут за 15.
До сих пор гаджеты с литий-ионными аккумуляторами перевозились на автомобильном транспорте, а их отправка авиасообщением была запрещена из соображений безопасности. Alibaba Group, владеющая Cainiao Network и AliExpress, смогла добиться послабления этого запрета.
При авиаперевозке действует ограничение максимальной ёмкости аккумулятора — 20 000 мАч. Это значит, что ускоренная доставка будет распространяться на смартфоны, планшеты, смарт-часы, дроны, небольшие внешние зарядники и другую подобную технику, а высокоёмкие зарядки и ноутбуки по-прежнему будут перевозить наземным транспортом (и, как следствие, вдвое медленнее). Задержка также может происходить на таможне и в точках сортировки отправлений.
Cainiao Network ежедневно перевозить по 2 миллиона международных отправлений. На Россию приходится около четверти от этого объёма.
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