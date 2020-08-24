AliExpress

Компания Cainiao Network организовала прямые авиарейсы из Гонконга в Москву, чтобы ускорить доставку с AliExpress товаров, оснащённых литий-ионными аккумуляторами. Сейчас такие товары в среднем доставляются до покупателей в России за 30 суток, а будут за 15.

До сих пор гаджеты с литий-ионными аккумуляторами перевозились на автомобильном транспорте, а их отправка авиасообщением была запрещена из соображений безопасности. Alibaba Group, владеющая  Cainiao Network и AliExpress, смогла добиться послабления этого запрета.

При авиаперевозке действует ограничение максимальной ёмкости аккумулятора — 20 000 мАч. Это значит, что ускоренная доставка будет распространяться на смартфоны, планшеты, смарт-часы, дроны, небольшие внешние зарядники и другую подобную технику, а высокоёмкие зарядки и ноутбуки по-прежнему будут перевозить наземным транспортом (и, как следствие, вдвое медленнее). Задержка также может происходить на таможне и в точках сортировки отправлений.

Cainiao Network ежедневно перевозить по 2 миллиона международных отправлений. На Россию приходится около четверти от этого объёма.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Товары с AliExpress и Tmall будут доставлять бесплатно Товары с AliExpress и Tmall будут доставлять бесплатно

8 удивительных товаров для дома с AliExpress. Светящаяся футболка и светильник-зажим для карт 8 удивительных товаров для дома с AliExpress. Светящаяся футболка и светильник-зажим для карт

9 удивительных товаров для дома с AliExpress. Подушка от храпа и книга-светильник 9 удивительных товаров для дома с AliExpress. Подушка от храпа и книга-светильник