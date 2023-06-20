Смартфоны с KasperskyOS появятся в России и других странах

«Лаборатория Касперского» собирается
выпустить две версии смартфона на базе собственной операционной системы KasperskyOS. Одна будет продаваться в России, другая — за рубежом.
По словам директора по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, прототип смартфона уже готов, он разрабатывался и тестировался внутри компании на протяжении двух лет. Смартфон, который планируется выпустить в России, будет предоставлен одним из российских брендов (кем именно, пока неизвестно), а устройство, предназначенное для международных продаж, выпустит некая азиатская компания (опять же, не называется, какая). Срок выпуска этих смартфонов не обозначен.
Операционная система KasperskyOS изначально предназначалась для устройств умного дома, однако пару лет назад была модифицирована для установки на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Её главная особенность — надёжная защита информации от кражи, утечки и несанкционированного доступа.