Смартфоны серии realme 11 Pro и TWS-наушники realme Buds Air 5 Pro скоро представят в России

Артем
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Фото: realme 

В серию войдут премиальные модели 11 Pro и 11 Pro+ с задней крышкой из экокожи. За эстетику гаджетов отвечает бывший дизайнер бренда GUCCI Маттео Менотто. Старшая модель 11 Pro+ отличается камерой 200 Мп с оптической стабилизацией изображения и первой в мире функцией SuperZoom. Беспроводные наушники realme Buds Air 5 Pro похвастаются прорывной технологией шумоподавления, студийным качеством звука и выгодным ценником. 


realme 11 Pro+ получил камеру разрешением 200 МП с функцией SuperZoom и 4-кратным увеличением без потери качества. Камера оснащена обновленным сенсором Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom, матрицей размером 1/1,4 дюйма и большой диафрагмой f/1,69.

Технология встроенного зума на realme 11 Pro+ позволяет создавать снимки сверхвысокого разрешения даже на большом расстоянии. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта смартфон подберет идеальный ракурс для эффектного снимка в одно касание.

Для создания креативных фото, смартфон получил ряд функций для обработки изображений. Оптическая стабилизация SuperOIS получила защиту от тряски по четырем осям. Селфи-камера Sony с разрешением 32 МП оснащена режимом «супергруппового» портрета. Обновленная опция «Улица 4.0» включает 22 уникальных фильтра, которые помогут по-новому запечатлеть любимые места. Также в камеру realme 11 Pro+ вернули функцию для работы с длинной выдержкой.

realme 11 Pro также получил продвинутый зум, оптическую стабилизацию и ИИ-улучшалки, но блок камер чуть проще — разрешение основного модуля 100 МП. 

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Дизайн серии realme 11 Pro создан при участии Маттео Менотто, бывшего дизайнера принтов и текстиля итальянского бренда GUCCI. О подробных технических характеристиках и доступных конфигурациях realme расскажет позднее, а пользователи, которые приобретут новинки в течение первого месяца, получат в подарок бесплатную подписку онлайн-кинотеатра Иви на целых три года.

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Также бренд анонсировал новые беспроводные наушники realme Buds Air 5 Pro. Благодаря новой конструкции с шестью микрофонами и алгоритму ENC шумодав достигает 50 дБ. Эффективное подавление фонового шума составляет 99,6%. Технология была модернизирована с помощью гибридной конструкции микрофона с фронтальным и тыловым улавливанием звука, а также основного микрофона для трансляции голоса во время звонков. В связке они обеспечат по-настоящему высокий уровень шумоподавления.

С флагманской технологией коаксиального драйвера realme Buds Air 5 Pro обеспечат густой и мощный бас на низких частотах, мягкие средние и яркие прозрачные высокие частоты. Для воспроизведения высоких частот Buds Air 5 Pro получат 6-мм микропланарный твитер, а для низких — 11-мм бас-драйвер.

Аккумулятор Buds Air 5 Pro сможет работать до 40 часов от одного заряда: этого достаточно, чтобы слушать аудио по 5 часов в день в течение целой недели. Больше подробностей о realme Buds Air 5 Pro появится позднее. 

Наушники будут представлены 13 июля вместе со смартфонами новой номерной серии realme 11 Pro.
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