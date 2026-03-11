Смартфоны станут намного хуже. Производители уже предупредили о неприятных изменениях

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил о грядущей деградации характеристик в сегменте бюджетных и среднебюджетных Android-смартфонов. По его данным, производители будут вынуждены вернуться к использованию экранов с частотой обновления 90 Гц и вырезами в форме капли. Причиной называется продолжающийся кризис на рынке памяти и рост цен на компоненты, особенно на оперативную память (ОЗУ), что делает невозможным сохранение текущих характеристик при прежней стоимости устройств.

По мнению инсайдера, перенести возросшие издержки напрямую на покупателей производители не могут — это приведёт к потере аудитории. Поэтому компании адаптируются, технологически откатываясь к решениям, которые использовались несколько лет назад. Речь идёт об отказе от более дорогих дисплеев с частотой 120 Гц и аккуратных отверстий под камеру в пользу более дешёвых вариантов. В то же время налитики ожидают, что ситуация нормализуется к концу 2026 или началу 2027 года.Digital Chat Station также затронул перспективы Apple. По его утверждению, iPhone 18 Pro сохранит вырез Dynamic Island, аналогичный используемому в iPhone 17 Pro. Это означает, что компания из Купертино не будет спешить с внедрением новых форм-факторов и, по сути, стагнирует в дизайне, пока Android-производители вынуждены упрощать начинку своих устройств.