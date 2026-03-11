Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Смартфоны станут намного хуже. Производители уже предупредили о неприятных изменениях

Александр

Фото freepik

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил о грядущей деградации характеристик в сегменте бюджетных и среднебюджетных Android-смартфонов. По его данным, производители будут вынуждены вернуться к использованию экранов с частотой обновления 90 Гц и вырезами в форме капли. Причиной называется продолжающийся кризис на рынке памяти и рост цен на компоненты, особенно на оперативную память (ОЗУ), что делает невозможным сохранение текущих характеристик при прежней стоимости устройств.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

По мнению инсайдера, перенести возросшие издержки напрямую на покупателей производители не могут — это приведёт к потере аудитории. Поэтому компании адаптируются, технологически откатываясь к решениям, которые использовались несколько лет назад. Речь идёт об отказе от более дорогих дисплеев с частотой 120 Гц и аккуратных отверстий под камеру в пользу более дешёвых вариантов. В то же время налитики ожидают, что ситуация нормализуется к концу 2026 или началу 2027 года. 

Digital Chat Station также затронул перспективы Apple. По его утверждению, iPhone 18 Pro сохранит вырез Dynamic Island, аналогичный используемому в iPhone 17 Pro. Это означает, что компания из Купертино не будет спешить с внедрением новых форм-факторов и, по сути, стагнирует в дизайне, пока Android-производители вынуждены упрощать начинку своих устройств.

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Названы лучшие смартфоны начала зимы 2025-2026
OnePlus 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7300 мА·ч появился на AliExpress
Названы лучшие недорогие смартфоны середины осени. Каждый из них — шедевр

Рекомендации

Рекомендации

Что подарить на Новый год: родным, друзьям или коллегам
Что подарить на Новый год, когда у неё уже есть последний айфон
🎄 Что подарить на Новый год: восемь необычных идей на все случаи жизни
В РФ будут выдавать смартфоны бесплатно с одним условием

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии