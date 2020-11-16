MIUI 12

Пользователи нескольких моделей смартфонов Xiaomi и Poco столкнулись с неприятной проблемой. После установки апдейта MIUI 12 устройство показывает ошибку Find device closed unexpectedly, после чего постоянно перезапускается при попытке включиться.

Проблема затронула только Индию. Как выяснилось, она связана с конфликтом операторского приложения Airtel Thanks с настройками Find My Device в прошивке MIUI. В других странах это приложение не используется (оно нужно только для управления учётной записью у индийского оператора Airtel), поэтому обновляться до MIUI 12 можно без опасений.

В скором времени Xiaomi добавит в обновление MIUI 12 патч, устраняющий конфликт операторского приложения с настройками. В качестве временной меры оператор Airtel исправил своё приложение, но для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо запустить его, что может быть затруднительно, ведь смартфон не включается. Те устройства, которые уже обновились и ушли в бесконечную перезагрузку, необходимо сбрасывать к заводским настройкам или перепрошивать, а для этого их приходится относить в сервисные центры.


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