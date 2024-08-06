Смартфоны Xiaomi получат крутую антишпионскую функцию

Артем
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Ее заметили в прошивке HyperOS 2.0. Находку обнаружил портал XiaomiTime.

Согласно скриншотам, в HyperOS 2.0 будет добавлен сканер, который отобразит все камеры подключенные к беспроводной локальной сети.

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Второй вариант, вероятно, позволит отследить камеры через специальное приложение в реальном времени. Достаточно включить смартфон и пройтись камерой по комнате. Если где-то установлена скрытая слежка, на экране  будут заметны вспышки инфракрасного излучения. 

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Ожидается, что Xiaomi HyperOS 2.0 будет развернута на нескольких устройствах Xiaomi, Poco и Redmi в октябре. В дополнение к указанной функции, обновление также должно включать в себя другие возможности, в том числе расширение оперативки до 6 ГБ за счет встроенной памяти.
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Источник:
XiaomiUI
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