Смелый, уникальный, мощный: обзор смартфонов Infinix NOTE 60 и NOTE 60 Pro

Новички Infinix NOTE 60 Pro и NOTE 60 — как братья-близнецы: яркие AMOLED-экраны, 144 Гц, мощные чипы, большие батареи. Но характеры у них разные: один пытается впечатлить двойным экраном, а другой спокойно стоит в сторонке. Он не хуже, просто немного другой. В чём разница между «прошкой» и базовым и так ли она весома, чтобы переплачивать? Сравнение тестов, фото, фишек — в этом двойном обзоре.

Содержание

Характеристики

Комплектация

Дизайн

Фишки и возможности

Экран

Производительность

Софт

(нет в NOTE 60)

(нет в NOTE 60)

Камеры

Автономность

Цена и доступность

Впечатления

Бренд Infinix всегда был щедр по части наполнения коробки, за что ему уверенный плюсик в карму. У каждого смартфона в коробке мы найдём: кабель USB-A на USB-C, защитную плёнку, прозрачный пластиковый чехол с магнитным кольцом, скрепку для SIM-лотка, документацию. Про зарядный блок тоже не забыли: у NOTE 60 Pro его мощность составляет 90 Вт, а у NOTE 60 — 45 Вт.Внешне обе модели практически идентичны. Задняя панель сделана из пластика, о чём на ощупь и не подумаешь. В верхней части расположен блок камер на трендовой площадке от края до края. Что сразу бросается в глаза — квадратная форма объективов. Такой шаг выглядит необычно и отсеивает ассоциацию с известным всем брендом.Покрытие приятно холодит ладонь, но несмотря на матовую структуру, весьма скользкое, активно собирает каждую пылинку, при этом устойчиво к отпечаткам пальцев. Внешка — очень достойная, но чтобы не носить тряпочку для ежеминутной протирки смартфона, придётся звать на помощь защитный чехол.Алюминиевые рамки плоские, благодаря чему устройства удобно держать. Правую грань заняли качелька громкости, под ней клавиша питания, а ещё ниже — загадочный сенсор. Первое, что приходит на ум по аналогии с «яблочными» смартфонами, — кнопка Camera Control. На самом деле всё гораздо интереснее — это сенсор мониторинга здоровья. О нём я расскажу позже.На левой грани расположилась многофункциональная кнопка One-Tap Button.На нижнем торце слева направо поместили: слот под две SIM-карты, микрофон, порт USB-C и первый динамик.На верхнем торце — ИК-порт, второй динамик и микрофон.По части габаритов модели также идут нога в ногу — 162,37×77,17×7,45 мм. А вот вес капельку отличается: у «прошки» 201,7 г, у NOTE 60 — 199 г.Думаю, по снимкам вы уже догадались, в чём внешне отличаются модели друг от друга.Infinix NOTE 60 Pro получил Active Matrix — матричный экран возле камеры. Приколюшка расширяет идею глифов «ничегошнего» смартфона. Пиксельные анимации загораются, когда экран смартфона смотрит в стол, и отображают самую разную информацию, как полезную, так и просто забавы ради. Например, есть множество вариантов котиков, песелей, единорожек, отображение уведомлений, погоды, текущего времени, уровня заряда или оставшейся батареи.Для каждого контакта можно назначить свой набор пикселей. А если потянет на творчество — добро пожаловать в редактор.Зверушки невольно напоминают игрушку «тамагочи», за которой не нужно следить. Но есть более интерактивные штуки. В Active Matrix есть две встроенные аркады. Одна похожа на Google-динозаврика в пустыне, только тут перепрыгивать преграды предстоит львёнку. Управление привязано к боковым клавишам, а экран при запуске гаснет, чтобы не натыкать лишнего.Вторая — подобие «Галактики». Наклоняя смартфон в стороны, нужно уворачиваться от космических захватчиков и преград.Альтернативой матричному экрану служит RGB-подсветка, которую при распаковке я принял за камеру. Её разноцветные мерцания также оповестят о непрочитанных сообщениях, пропущенных звонках или о разряде аккумулятора.Infinix NOTE 60 пошёл по пути практичности, оставил для себя главное. У него есть подсветка Active Halo. Здесь только один цвет — белый, что не делает её менее полезной. Отличить пропущенный звонок от сообщения, помогут разные виды мерцаний.Лишать пользователей важных фишек Infinix не стал: обе модели получили пульсоксиметр — тот самый сенсор, напоминающий кнопку управления камерой, о котором я говорил ранее. Он умеет измерять пульс, уровень кислорода в крови и вариабельность сердечного ритма.Достаточно запустить приложение My Health, выбрать нужный пункт и приложить палец к сенсору на 30 секунд.Полученные результаты точные — сравнивал их с мониторингом Amazfit Active Max, и отклонения были незначительны. Все сводки о здоровье хранятся в приложении, которое может дать совет, если обнаружит отклонение от нормы.Завершает список «удобностей» One-Tap Button — многофункциональная кнопка на левой грани. Ей можно присвоить разные действия в настройках: беззвучный режим, запуск камеры или диктофона, либо открыть любое приложение.По экранам герои обзора сохранили паритет. Оба получили AMOLED на 6,78 дюйма с разрешением 1208×2644 пикселей и частотой до 144 Гц. С такой герцовкой хоть в мобильный киберспорт подавайся, где плавность играет одну из главных ролей. Другой вопрос, что подобных игр всё ещё не так много, как хотелось бы. Тем не менее в разного рода онлайн-шутерах вроде CoD Mobile, PUBG или Delta Force смартфоны держут стабильные 120 Гц, что тоже весьма достойный показатель.В повседневном использовании тоже все в порядке. Сочность и контрастность цветов можно подогнать под себя в настройках. Уровень яркости на пике составляет до 4500 нит. Само собой, при стандартном использовании значения будут ниже, но даже в самую яркую погоду играть, серфить в интернете или смотреть видосики — одно удовольствие. Однако если присмотреться, по умолчанию изображение NOTE 60 Pro чуть холоднее своего младшего брата, что можно исправить в настройках. Для NOTE 60 такой возможности нет — только выбор между естественной и более яркой цветностью.Смартфоны получили разные процессоры, а в моём случае и объём «оперативки» отличается. Вот что оказалось у меня на руках:— Snapdragon 7s Gen 4 и 12 ГБ ОЗУ— MediaTek Dimensity 7400 Ultimate и 8 ГБ ОЗУОба чипа родом из прошлого года — такими снабжают устройства из среднего сегмента. Из-за разрыва в объёме ОЗУ я готовился жалеть «базовичка», но тесты AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test показали, что разница вовсе не критична.Проверка геймингом проходила через самую тяжеловесную Genshin Impact. И на деле оба смартфона показали идентичный результат — 45–50 fps при максимальных настройках.Из коробки Infinix NOTE 60 и NOTE 60 Pro работают на Android 16 с фирменной оболочкой XOS 16. Лончер плавный и многофункциональный, но и предустановленного софта хватает — покидать лишнее в корзину придётся. Не обошлось и без набора ИИ-функций. Обратите внимание, что часть опций для базовой версии недоступны. Вот наиболее интересные из них:— голосовой ассистент с поддержкой русского языка— распознавание содержимого экрана, включая текст— расшифровка звонков, переводчик и автоответчик на русском— перевод текста на экране— расшифровка звонков и параллельный перевод в некоторых мессенджерах— создание краткого содержания документа на базе DeepSeekСреди прочего есть генерация тем, создание изображений из собственных скетчей, умное редактирование фото и текста, а также расшифровка звукозаписей.В распоряжении Infinix NOTE 60 и NOTE 60 Pro оказался одинаковый арсенал камер: основная на 50 МП с апертурой f/1.59 и стабилизатором, а также ультраширик на 8 МП, f/2.2, и фронталка с разрешением 13 МП, f/2.2.Для своего сегмента результат вполне достойный: кадры детализированные и яркие, даже в тёмное время суток. Для максимально естественного результата я отключил «улучшалки», других настроек не менял. Несмотря на идентичный набор объективов, цвета у NOTE 60 Pro немного холоднее, но цветопередача точнее. Снимки NOTE 60 насыщеннее и теплее.Максимальное качество видеосъёмки — 4K 30 FPS с AI-стабилизацией. Максимальная стабилизация ограничена 1080p 30 FPS, то же самое касается «ширика» и переключения между камерами во время съёмки.Каждая из новинок получила по аккумулятору ёмкостью 6500 мА·ч, работы которого хватает на весь рабочий день, а для экономных — на полтора. Вероятно, если не злоупотреблять световыми фишками, результат будет лучше.У новинок разная мощность заряда: у «прошки» — 90 Вт, у «базы» — 45 Вт. Я заряжал смартфоны от 0 до 100% комплектным блоком, результат вышел следующий:45 мин1 час 15 минСтоимость зависит от выбранной конфигурации памяти.(8/256 ГБ) — 30 999 рублей(12/256 ГБ) — 33 999 рублей(8/256 ГБ) — 27 999 рублейПриятно думать, что ещё есть бренды, цель которых — не просто скопипастить популярную идею, а приумножить её, сделать интереснее, не как у всех. При этом внешность не вытеснила главное: обе модели вышли достаточно мощными, с сочным AMOLED-экраном, достойной съёмкой, набором приятных фишек вроде информативной подсветки, пульсоксиметра и кнопки One-Tap Button.NOTE 60 Pro — яркий, уникальный, эффектный, а NOTE 60 — дешевле, практичнее, но внешне не уступает старшему брату. При этом технической пропасти между смартфонами практически нет. Сейчас это определённо одни из самых привлекательных смартфонов в своём сегменте.