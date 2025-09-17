СМИ и блогеры назвали главные преимущества iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro и Pro Max удивил многих как совершенно нетипичной внешностью, так и начинкой. Совершенно новая фронтальная камера с 18 МП сенсором, впервые появился телевик на 48 МП с четырех и восьмикратным зумом, а чип A19 Pro обещает более высокую производительность при работе с ИИ. Ведущие западные издания рассказали, в чем плюсы самых дорогих айфонов на данный момент.
«Согласно нашему тесту под нагрузкой, время работы батареи достигает 15 часов 32 минуты, что значительно лучше в сравнении со средним показателем iPhone 16 Pro, составляющим 14 часов 7 минут. В реальной жизни большую часть времени я провожу в интернете, делаю множество фотографий, смотрю видео, играю в Diablo Immortal и Age of Origins. Я не заряжал батарею в течение дня, и обнаружил, что к концу ночи оставалось еще 20% заряда».
Компания CNET присмотрелась к новому фотоаппарату «Телевик»:
«Телеобъективы iPhone 17 Pro Max ярче и имеют лучшую детализацию и разрешение, чем у iPhone 16 Pro, что, вероятно, является результатом большего сенсора. Снимки с восьмикратным увеличением выглядят также хорошо, как и с двукратным. Это похоже на волшебство. Телевик при хорошем освещении сравним с фото основной камеры. Но при нехватке освещения четырехкратные выглядят лучше, в то время как при восьмикратном увеличении заметны шумы».
Портал WIRED высоко оценил геймерские возможности флагмана:
«Я играл в одну из самых требовательных игр на iPhone — Assassin’s Creed Mirage — и картинка была значительно плавнее, чем на прошлогоднем iPhone 16 Pro. iPhone 17 Pro все еще нагревался, но тепло распространялось по всей задней части корпуса, поэтому держать его было комфортнее, чем iPhone 17 и iPhone Air. Я поставил максимальные настройки и fps был значительно стабильнее, а лаги появлялись крайне редко».
По словам Engadget, процессор A19 Pro значительно расширяет возможности ИИ:
«Хочется похвалить Apple за улучшенную производительность в Image Playground и Genmoji. Раньше требовалась целая вечность, чтобы появились изображения или эмодзи, созданные искусственным интеллектом (особенно те, которые основаны на фото из галереи), но на iPhone 17 Pro мне удалось получить несколько вариантов подряд без задержек. Фотореалистичные изображения заняли гораздо больше времени, но в целом я увидел заметный буст в скорости. Нейронные ускорители в шестиядерном графическом процессоре A19 Pro, безусловно, справляются со своей задачей».
Также мы собрали отзывы прессы о базовом iPhone 17 и ультратонком iPhone Air.