Смущает дизайн iPhone Air? Apple готовит нечто пострашнее!

Из ультратонкого смартфона купертиновцы сделают двухкамерного «глазастика».

Инсайдеры из Инсайдеры из Digital Chat Station , знакомые с источником поставок для Apple утверждают, что у следующего iPhone Air будет две камеры. Второй объектив, по аналогии с базовым iPhone 17, получит технологию Fusion Ultra Wide. При этом расположение блока оставят горизонтальным. Это хоть и позволит сохранить прежнюю тонкость смартфона, тем не менее потребует перестановки внутренних компонентов.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо сообщал, что Apple выпустит iPhone Air второго поколения вместе с iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первым складным iPhone во второй половине 2026 года, а iPhone Air 3 снабдят увеличенным дисплеем в сентябре 2027 года. Однако пока, судя по спросу, ультратонкий смартфон не пользуется бешеной популярностью за пределами Китая. Если так пойдет и дальше, Apple может свернуть производство и отказаться от намеченных планов.