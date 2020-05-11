





Компания Qualcomm представила новый процессор, предназначенный для смартфонов средней ценовой категории. Он получил наименование Snapdragon 768G и обеспечит недорогие мобильные устройства игровыми характеристикам и поддержкой сетей связи пятого поколения.Snapdragon 768G получил улучшения по всем параметрам в сравнении со своим предшественником Snapdragon 765. У него повышена тактовая частота центрального процессора, увеличена производительность графики и улучшена система искусственного интеллекта, отвечающая за обработку фотографий, изображения на экране, звучание и многое другое.В Snapdragon 768G используется архитектура Kyro 475 CPU Prime с тактовой частотой 2,8 ГГц (для сравнения: у Snapdragon 765 — 2,4 ГГц). Видеочип остался прежним — Adreno 620, но благодаря обновлённым драйверам он стал на 15% производительнее.В Snapdragon 768G используется 5G-модем X52 с поддержкой технологий sub-6 и mmWave 5G, а также усовершенствованная ИИ-система, отвечающая за обработку мультимедиа (изображений и звука, в том числе при голосовой передаче данных в сетях сотовой связи).Первым смартфоном, в который будет установлен Snapdragon 768G, станет смартфон Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition. Кроме того, по слухам, этот процессор может получить смартфон Google Pixel 5, анонс которого состоится в ближайшие недели.