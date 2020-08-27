





Бренд аудиотехники объявил о скором выходе саундбара Arc на российский рынок.Ранее устройство было представлено на глобальном уровне, а теперь саундбар выходит на новые рынки. Sonos Arc — саундбар с поддержкой звука Dolby Atmos, который управляется с помощью приложения Sonos App, голоса или AirPlay 2. Arc прошёл настройку при поддержке именитых звукооператоров, удостоенных премии «Грэмми», таких как Рик Рубин, Мэнни Маррокин, Эмили Лазар других.Arc получил одиннадцать цифровых усилителей класса D, а также поддержку технологии объёмного звучания Dolby Atmos. Саундбар автоматически меняет настройки в зависимости от других колонок, которые есть в вашем домашнем кинотеатре, и от того, слушаете ли вы музыку или телевизор.Более подробная информация о саундбаре Arc и других устройствах для создания домашнего кинотеатра будет раскрыта 3 сентября 2020.