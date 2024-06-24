Sony буквально похоронила ещё одну фишку PlayStation 5. Компания отказалась выпускать новые игры под PSVR2

Фархад
PSVR2

Портал Android Central, ссылаясь на анонимные источники в Sony, сообщает, что контора сократила инвестиции в игры виртуальной реальности, поскольку не видит перспектив в шлеме PS VR2 для PlayStation 5.

По данным инсайдеров, сейчас внутренние студии разрабатывают только две игры для PlayStation VR2. Редакция IGN считает, что за Sony последуют другие крупные компании и начнут сокращать инвестиции в VR-игры. Напомним, ещё в феврале генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо заявил, что издатель не планирует увеличивать инвестиции в VR-игры из-за слабых показателей продаж Assassin's Creed Nexus VR.

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Видимо, за год своего существования PlayStation VR2 так и не смогла обрести популярность. Несмотря на впечатляющие технические характеристики PSVR2, отсутствие тайтлов и высокая цена поставили на девайсе крест. Ранее PS5 лишилась логотипа 8К на коробке, а теперь останется ещё и без VR.
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Источник:
IGN
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Комментарии

tellurian
+1465
tellurian
Пусть цену снижают. Процентов на 30-40.
час назад в 09:48
#
+606
Михаил
Контора)
час назад в 10:01
#
+4781
Carter_Mayers
Фух, хорошо что не стал покупать, всё ждал, когда новинки будут годные. Не дождался видимо😂
час назад в 10:16
#
Mers
+5191
Mers Carter_Mayers
Мог бы подключить к ПК, тогда не много бы потерял.
21 минуту назад
#