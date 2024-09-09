Sony назвала дату презентации PS5 Pro

Фархад
Sony

Японский издатель популярной онлайн-игры Concord, Sony, внезапно анонсировал техническую презентацию, на которой обычно компания демонстрирует аппаратные новинки.

По многочисленным инсайдам, на этом ивенте Sony наконец-то покажет PlayStation 5 Pro — улучшенную версию своей консоли. Сама презентация пройдёт уже завтра, 10 сентября. Посмотреть её можно будет на YouTube-канале PlayStation. Старт — в 18:00 по московскому времени.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В своём блоге компания только раскрыла, что ведущим выступит популярный геймдизайнер Марк Церни, а само шоу продлится 9 минут. Ожидается, что PS5 Pro поступит в продажу только в ноябре по цене от $600.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
PlayStation
Cсылки по теме:
Хитовая Vampire Survivors вышла на PlayStation 4 и 5
Sony буквально похоронила ещё одну фишку PlayStation 5. Компания отказалась выпускать новые игры под PSVR2
Гарнитура PS VR2 заработает на ПК, но с кучей минусов

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также