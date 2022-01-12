



Компания Sony планировала прекратить выпуск консолей PlayStation 4 к концу 2021 года, но проблемы с производством PlayStation 5 вынудили компанию изменить свои намерения.



PlayStation 5 была представлена осенью 2020 года, но до сих пор остаётся дефицитным товаром по всему миру. В магазинах почти нереально купить эту консоль по рекомендованной цене, поскольку поставки сильно ограничены. Некоторые магазины продают её только геймерам, которых идентифицируют по предыдущим покупкам.



Представитель Sony пояснил изданию Bloomberg, что компания не называла конкретных сроков снятия PlayStation 4 с производства, но из неофициальных источников было известно о том, что консоль должны были прекратить выпускать с начала 2022 года. PlayStation 4 была выпущена в 2013 году и с тех пор продана тиражом более 116 миллионов штук.



Проблемы производства PlayStation 5 связаны с нехваткой чипов и других комплектующих, а это — последствие пандемии коронавируса, которая негативно сказалась на работе заводов в странах Азии. Продолжение выпуска PlayStation 4 позволит Sony наращивать выручку даже в условиях дефицита PlayStation 5. Кроме того, сейчас компания изучает новые перспективные рынки и в том числе рассматривает возможность производства электромобилей.







