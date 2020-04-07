Компания Sony только что представила в своем официальном блоге геймпад DualSense — это новый беспроводной контроллер для PS5. По словам производителя, он позволит игрокам достигнуть «новых ощущений от погружения».Выпущенный в 2013 году беспроводной контроллер DualShock 4 получил множество положительных отзывов и был назван игроками и разработчиками самым лучшим геймпадом в семействе PlayStation.Sony сообщает, что они решили оставить большую часть того, что нравилось геймерам в DualShock 4 без изменений, добавив функциональности и улучшив дизайн. В новой версии контроллера появилась тактильная обратная связь, которая позволит испытать новые ощущения, например жесткость вождения автомобиля по грязи. Помимо этого, появились адаптивные триггеры L2 и R2, которые помогут почувствовать напряженность ваших действий, например, во время натяжении тетивы лука.Что касается дизайна, то Sony решила слегка изменить форм-фактор рукояток. Также сообщается, что был встроен более ёмкий аккумулятор для увеличения времени автономной работы.Вы можете обратить внимание, что исчезла кнопка Share, которая позволяла поделиться скриншотом или роликом, но это не означает, что Sony избавилась от этой функции. Вместо неё появилась новая — Create («Создать»). Ближе к запуску консоли следующего поколения производитель обещает рассказать больше об этой обновленной функции.В DualSence появится встроенный набор микрофонов, который позволит игрокам общаться друг с другом без гарнитуры. По традиции, в последних поколения, Sony использовала черный цвет для комплектных геймпадов, но в этот раз производитель решил пойти иным путем. Поэтому был выбран двухцветный дизайн, а также было изменено расположение световой панели. Раньше она располагалась в верхней части контроллера.