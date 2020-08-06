Компания Sony сегодня представила модель WH-1000XM4, ставшую уже четвертым поколением полноразмерных беспроводных наушников с системой шумоподавления в линейке 1000X. В этих наушниках применяются технологии из популярной модели WH-1000XM3, а также представлен ряд новых интеллектуальных функций, которые позволяют персонализировать настройки звучания и управлять музыкой, улучшать подавление шумов и автоматически менять уровень окружающего шума в зависимости от ваших предпочтений для создания идеального пользовательского опыта.
Летите ли вы в самолете или отдыхаете в кафе, наушники WH-1000XM4 обеспечивают наилучшее качество шумоподавления, позволяя снизить уровень внешних шумов во всем диапазоне частот. С помощью двух микрофонов, размещенных в каждой из чашек, технология Dual Noise Sensor оценивает уровень окружающего шума и передает эти данные в процессор HD Noise Cancelling Processor QN1. Новый чип BLUETOOTH Audio SoC (System on Chip) обрабатывает и корректирует настройки воспроизведения в соответствии с характером музыки и уровнем шумов, выполняя эти корректировки с частотой более 700 раз в секунду. Используя новый алгоритм, процессор HD Noise Cancelling Processor QN1 осуществляет обработку звука и выполняет шумоподавление в режиме реального времени. Это позволяет пользователю полностью погрузиться в любимую музыку, отключившись от внешнего мира.
Используя алгоритмы Edge-AI, разработанные совместно с Sony Music Entertainment, технология DSEE ExtremeTM с более высокой точностью восстанавливает детализацию звука, обычно утрачиваемую при цифровом сжатии, что обеспечивает максимальную точностью воспроизведения. Алгоритм Edge-AI анализирует музыку в режиме реального времени, распознает инструменты, музыкальные жанры и отдельные элементы каждой композиции для восстановления всей палитры звуков, утраченных при компрессии, что позволяет получить более богатое и насыщенное звучание. Для создания этой системы на основе искусственного интеллекта, Sony работала с Sony Music Entertainment для сбора музыкальных данных и получения максимально полной информации о составляющих тех или иных музыкальных сигналов.
Пользователи могут наслаждаться объемным иммерсивным звуком 360 Reality Audio в своих наушниках WH-1000XM4 при подключении к смартфону на базе Android/iPhone с установленным приложением для работы с соответствующим потоковым сервисом. Технология 360 Reality Audio позволяет полностью погрузиться в музыку, как если бы ваш любимый исполнитель находился прямо перед вами. При установке приложения “Sony | Headphones Connect” пользователи могут гибко настраивать объемное звуковое поле WH-1000XM4 в соответствии с собственными предпочтениями.
Реализованная в модели WH-1000XM4 функция Adaptive Sound Control – это умная технология, которая определяет, где вы находитесь и чем занимаетесь, и автоматически меняет настройки шумоподавления, создавая условия для идеального прослушивания. Со временем функция Adaptive Sound Control научится распознавать те локации, где вы бываете чаще всего – например, рабочее пространство, спортзал, любимое кафе, и будет автоматически настраивать звучание по ситуации. Таким образом, во время поездки вы сможете насладиться любимой музыкой, не отвлекаясь на посторонние шумы, а при прогулке будете оставаться в курсе происходящего вокруг, продолжая слушать любимые композиции. Вы сможете указать часто посещаемые места и выбрать индивидуальные настройки для каждого из них в приложении “Sony | Headphones Connect App”, которое будет автоматически управлять работой шумоподавления и менять звучание, когда вы перемещаетесь из одной точки в другую.
В наушниках WH-1000XM4 имеется функция ‘Speak-to-Chat’, которая приглушает звук, позволяя без снятия наушников вести недолгий диалог. Так станет еще удобнее одновременно слушать музыку и, например, заказывать кофе. Просто произнесите что-либо вслух - наушники распознают ваш голос и автоматически приостановят воспроизведение, чтобы вы могли слышать собеседника и происходящее вокруг. Звуковая дорожка автоматически возобновится через 30 секунд с момента вашей последней фразы. Благодаря режиму ‘Quick Attention’, также доступному в модели WH-1000XM4, вы можете поместить правую руку на чашку наушника для моментального приглушения громкости, что позволяет, например, услышать объявление или обменяться короткими фразами.
В модели WH-1000XM4 установлен датчик использования. Наушники автоматически определяют, когда вы надеваете или снимаете их, и соответствующим образом управляют воспроизведением, помогая сэкономить заряд аккумулятора. Благодаря сенсору приближения и двум датчикам ускорения, наушники способны автоматически останавливать музыку, когда вы снимаете их, и возобновлять воспроизведение, когда надеваете снова, что делает их еще более удобными в использовании.
Кроме того, в модели WH-1000XM4 внедрена новая технология Precise Voice Pickup, которая управляет пятью микрофонами в наушниках и выполняет расширенную обработку аудиосигнала, обеспечивая четкость и разборчивость речи при разговоре по телефону в режиме hands-free или при работе с функцией Speak-to-Chat.
Наушники WH-1000XM4 сочетают в себе утонченный стиль с исключительно комфортной, удобной и легкой конструкцией – вы даже не заметите, что носите их. Предназначенные для тех, кто часто путешествует, эти наушники оснащены экстра-мягкими амбушюрами, которые равномерно распределяют давление и увеличивают площадь соприкосновения для надежной фиксации.
Для максимального удобства новинку можно соединять с двумя BLUETOOTH устройствами одновременно. Благодаря этому ваши наушники знают, на какое из устройств поступает вызов, и автоматически переключаются на него. Кроме того, вы можете с легкостью, всего в одно касание, переключать наушники между устройствами.
Наушники поддерживают технологии NFC и BLUETOOTH и работают от одной зарядки до 30 часов. Кроме того, имеется функция быстрой зарядки и всего за 10 минут обеспечивают до 5 часов беспроводного воспроизведения.
Новинка также поддерживает новую весьма полезную технологию Fast Pair от Google, которая позволяет легко определить, где находятся наушники, просто позвонив на них. Не обошлось без управления посредством сенсорной панели на одной из чашек наушников, как и предыдущая модель, а также оптимизирована для работы с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa.
Беспроводные наушники WH-1000XM4 с системой активного шумоподавления будут представлены в черном и серебристом цвете. Стоимость и дата старта продаж в России будет объявлена позже.
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