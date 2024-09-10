Sony представила PlayStation 5 Pro без дисковода и подставки за 800 евро. Зато есть полоски в стиле adidas

Фархад
PS5

Японская контора самураев Sony решила порадовать вовлечённых геймеров самой мощной консолью этого поколения — PS5 Pro. Производитель обещает более качественную графику и более плавную частоту кадров, хотя казалось бы, куда ещё мощнее после базовой PlayStation 5, которая со старта тянула игры в 8K/120 fps.

Модернизированный графический процессор в PS5 Pro предлагает на 67% больше вычислительных блоков, чем текущая консоль PS5, и на 28% более быструю память. Это обеспечивает до 45% более быстрый рендеринг в ААА-играх.

Также появилась расширенная трассировка лучей, масштабирование на основе ИИ PlayStation Spectral Super Resolution, режим PS5 Pro Game Boost, который может применяться к более чем 8500 играм, включая обратную совместимость с PS4.

PS5

Кроме того, PS5 Pro получила поддержку технологии Wi-Fi 7, VRR и разрешение 8K. Контора обещает пропатчить «несколько игр с помощью бесплатных обновлений, чтобы геймеры могли воспользоваться функциями PS5 Pro». Эти игры будут помечаться PS5 Pro Enhanced. В их число войдут: Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered и другие.

Среди прочих особенностей PS5 Pro — небольшой редизайн, отсутствие дисковода и подставки, базовый геймпад DualSense и накопитель на 2 ТБ.

Консоль PS5 Pro поступит в продажу с 7 ноября по цене $699,99 в США и 799,99 евро в Европе.

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Источник:
PlayStation
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Комментарии

+4777
Carter_Mayers
Цена дофига что-то большая, но 2TB радуют реально, теперь много игр влезет. Осталось увидеть реальные спеки и посмотреть сколько в РФ стоить будет. Один фиг, на старте продаж нет смысла брать, сейчас брак как полетит из первых партий, что ох и ах просто будет
Сегодня в 18:39
#
Mers
+5274
Mers Carter_Mayers
Лично мне стандартного SSD за глаза, удалить и скачать вообще не проблема. Но платить за 1 Тб я не хочу, он мне не нужен.🤷🏻‍♂️
14 минут назад
#
tellurian
+1777
tellurian
С учётом политики Сони в РФ. Не думаю что стоит покупать.
Сегодня в 19:01
#
+940
Paspartu tellurian
Кто думает, тот купит.
Сегодня в 19:13
#
tellurian
+1777
tellurian Paspartu
Читая форму вижу, что люди стали больше пк и ноуты брать. Перекупы жалуются, что меньше брать стали.
Сегодня в 19:32
#
+940
Paspartu tellurian
А я не читаю. Я просто играю в то, во что хочу
Сегодня в 19:33
#
+481
den3221
Ух цены в отрыв ушли! У нас я так подозреваю когда все успокоится тыщ так 110-120 будет. Думал свою 5ку обновить но как же хорошо что на пк перешел.
Сегодня в 20:00
#
Mers
+5274
Mers den3221
За 100 у нас продавать будут.
16 минут назад
#

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