Sony представила PlayStation 5 Pro без дисковода и подставки за 800 евро. Зато есть полоски в стиле adidas

Японская контора самураев Sony решила порадовать вовлечённых геймеров самой мощной консолью этого поколения — PS5 Pro. Производитель обещает более качественную графику и более плавную частоту кадров, хотя казалось бы, куда ещё мощнее после базовой PlayStation 5, которая со старта тянула игры в 8K/120 fps.Модернизированный графический процессор в PS5 Pro предлагает на 67% больше вычислительных блоков, чем текущая консоль PS5, и на 28% более быструю память. Это обеспечивает до 45% более быстрый рендеринг в ААА-играх.Также появилась расширенная трассировка лучей, масштабирование на основе ИИ PlayStation Spectral Super Resolution, режим PS5 Pro Game Boost, который может применяться к более чем 8500 играм, включая обратную совместимость с PS4.Кроме того, PS5 Pro получила поддержку технологии Wi-Fi 7, VRR и разрешение 8K. Контора обещает пропатчить «несколько игр с помощью бесплатных обновлений, чтобы геймеры могли воспользоваться функциями PS5 Pro». Эти игры будут помечаться PS5 Pro Enhanced. В их число войдут: Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered и другие.Среди прочих особенностей PS5 Pro — небольшой редизайн, отсутствие дисковода и подставки, базовый геймпад DualSense и накопитель на 2 ТБ.Консоль PS5 Pro поступит в продажу с 7 ноября по цене $699,99 в США и 799,99 евро в Европе.