Магазин игр и приложений PlayStation Store продолжит работать на PS3 и PS Vita. Об этом сообщила компаний в официальном блоге. Геймеры смогут покупать игры для этих консолей.Ранее Sony уведомила их, что планирует отключить доступ к PlayStation Store на устройствах PS3 и PS Vita этим летом. Решение было обусловлено множеством факторов. В частности, поддержка коммерческих функций на старых устройствах требует усилий, а компания хотела бы сосредоточиться на поддержку актуальных поколений консолей.Однако после раздумий разработчики пришли к выводу, что приняли неверное решение, и поддержку PS3 и PS Vita стоит оставить. Многие из игроков хотели бы продолжать покупать классические игры для этих поколений консолей.Функция покупки в PlayStation Store будет отключена 2 июля 2021 года на PSP.Ранее Sony обновила PlayStation 5. Консоль получила улучшения важных функций. Появилась поддержка HDR, 120 Гц, новая функция хранения игр на внешнем накопителе и автоматическое переключение вывода видео без поддержки расширенного динамического диапазона.