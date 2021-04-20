Магазин игр и приложений PlayStation Store продолжит работать на PS3 и PS Vita. Об этом сообщила компаний в официальном блоге. Геймеры смогут покупать игры для этих консолей. 

Ранее Sony уведомила их, что планирует отключить доступ к PlayStation Store на устройствах PS3 и PS Vita этим летом. Решение было обусловлено множеством факторов. В частности, поддержка коммерческих функций на старых устройствах требует усилий, а компания хотела бы сосредоточиться на поддержку актуальных поколений консолей. 

Однако после раздумий разработчики пришли к выводу, что приняли неверное решение, и поддержку PS3 и PS Vita стоит оставить. Многие из игроков хотели бы продолжать покупать классические игры для этих поколений консолей. 

Функция покупки в PlayStation Store будет отключена 2 июля 2021 года на PSP. 

Ранее Sony обновила PlayStation 5. Консоль получила улучшения важных функций. Появилась поддержка HDR, 120 Гц, новая функция хранения игр на внешнем накопителе и автоматическое переключение вывода видео без поддержки расширенного динамического диапазона.


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