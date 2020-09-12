Компания Sony назначила дату проведения презентации PlayStation 5 Showcase. Мероприятие состоится 16 сентября в 23:00 по московскому времени.
На этой презентации Sony раскроет дополнительные подробности об игровой консоли следующего поколения и, возможно, расскажет о ценах, приёме предзаказа и дате начала продаж. Microsoft будет продавать консоли Xbox Series S и Series X за 299 и 499 долларов соответственно, поэтому Sony придётся строить свою ценовую стратегию исходя из предложения своего главного конкурента.
На презентации PlayStation 5 Showcase также могут быть показаны новые игры от игровой студии Sony и сторонних разработчиков. Не исключено, что наиболее интересные проекты станут эксклюзивом для PlayStation 5 и не появятся на консолях предыдущих поколений, чтобы не ограничивать спрос на новую консоль. Кроме того, Sony наверняка постарается портировать на PlayStation 5 как можно больше старых игр.
Некоторые подробности о PlayStation 5 уже были раскрыты. Например, Sony показала, как будет выглядеть эта консоль и какой у неё геймпад.
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