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Sony представила ряд аксессуаров для PlayStation 5 в рамках события «Будущее игр». Сегодня компания рассказала, какие существующие периферийные устройства для PlayStation 4 будут совместимы с консолью следующего поколения.

Какие из существующих периферийных устройств и аксессуаров будут работать с PS5?
  • Специальные периферийные устройства, такие как официально лицензированные гоночные колеса, аркадные джойстики и контроллеры полетов, будут работать с играми для PS5 и поддерживаемыми играми для PS4.
  • Платиновая и золотая беспроводные гарнитуры, а также сторонние гарнитуры, которые подключаются через разъем USB или аудиоразъем, будут работать с PS5 (вспомогательное приложение для гарнитуры не совместимо с PS5).
  • Беспроводной контроллер DualShock 4 и официально лицензированные PlayStation сторонние контроллеры будут работать с поддерживаемыми играми для PS4.
  • Контроллеры движений PS Move и контроллер прицеливания PlayStation VR будут работать с поддерживаемыми играми для PS VR на PS5.
Компания обращает внимание, что не все официально лицензированные или сторонние периферийные устройства/аксессуары PlayStation могут работать на PS5. Рекомендуется уточнить эту информацию о производителя.

Будут ли игры для PS5 поддерживать контроллер DualShock 4?

К сожалению, сегодня Sony официально сообщила об отсутствии такой возможности. В компании считают, игры для PS5 должны использовать преимущества новых возможностей и функций, которые мы предоставляем, включая функции беспроводного контроллера DualSense.

Поддерживает ли камера PlayStation Camera для PS4 совместимость с PS5?

По словам производителя, PlayStation Camera будет работать с PS5 и поддерживаемыми играми для PS VR. Для игры также необходим адаптер PlayStation Camera, который будет предоставлен всем владельцам PS VR бесплатно. Информация о том, как получить адаптер, будет объявлена позже.

State of Play 6 августа в 23:00 по МСК

Sony объявила о предстоящем мероприятии State of Play, трансляция которого состоится на этой неделе в четверг. Чтобы избежать завышенных ожиданий, компания рассказала, что нас ждет:
  • Обзор будущих игр для PS4 и PSVR
  • Несколько новостей об играх от сторонних и независимых разработчиков с июньской презентации игр для PS5
  • Никаких больших новостей о PS5!


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