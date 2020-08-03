Sony представила ряд аксессуаров для PlayStation 5 в рамках события «Будущее игр». Сегодня компания рассказала, какие существующие периферийные устройства для PlayStation 4 будут совместимы с консолью следующего поколения.
Какие из существующих периферийных устройств и аксессуаров будут работать с PS5?
- Специальные периферийные устройства, такие как официально лицензированные гоночные колеса, аркадные джойстики и контроллеры полетов, будут работать с играми для PS5 и поддерживаемыми играми для PS4.
- Платиновая и золотая беспроводные гарнитуры, а также сторонние гарнитуры, которые подключаются через разъем USB или аудиоразъем, будут работать с PS5 (вспомогательное приложение для гарнитуры не совместимо с PS5).
- Беспроводной контроллер DualShock 4 и официально лицензированные PlayStation сторонние контроллеры будут работать с поддерживаемыми играми для PS4.
- Контроллеры движений PS Move и контроллер прицеливания PlayStation VR будут работать с поддерживаемыми играми для PS VR на PS5.
Будут ли игры для PS5 поддерживать контроллер DualShock 4?
К сожалению, сегодня Sony официально сообщила об отсутствии такой возможности. В компании считают, игры для PS5 должны использовать преимущества новых возможностей и функций, которые мы предоставляем, включая функции беспроводного контроллера DualSense.
Поддерживает ли камера PlayStation Camera для PS4 совместимость с PS5?
По словам производителя, PlayStation Camera будет работать с PS5 и поддерживаемыми играми для PS VR. Для игры также необходим адаптер PlayStation Camera, который будет предоставлен всем владельцам PS VR бесплатно. Информация о том, как получить адаптер, будет объявлена позже.
State of Play 6 августа в 23:00 по МСК
State of Play возвращается в четверг в 23:00 МСК!— PlayStation Россия (@PlayStationRU) August 3, 2020
Что вас ждёт:
● Обзор будущих игр для #PS4 и #PSVR
● Несколько новостей об играх от сторонних и независимых разработчиков с июньской презентации игр для #PS5
● Никаких больших новостей о PS5!https://t.co/fmmbzFepH8 pic.twitter.com/p8Z7of17NB
Sony объявила о предстоящем мероприятии State of Play, трансляция которого состоится на этой неделе в четверг. Чтобы избежать завышенных ожиданий, компания рассказала, что нас ждет:
- Обзор будущих игр для PS4 и PSVR
- Несколько новостей об играх от сторонних и независимых разработчиков с июньской презентации игр для PS5
- Никаких больших новостей о PS5!
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