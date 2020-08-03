Специальные периферийные устройства, такие как официально лицензированные гоночные колеса, аркадные джойстики и контроллеры полетов, будут работать с играми для PS5 и поддерживаемыми играми для PS4.

Платиновая и золотая беспроводные гарнитуры, а также сторонние гарнитуры, которые подключаются через разъем USB или аудиоразъем, будут работать с PS5 (вспомогательное приложение для гарнитуры не совместимо с PS5).

Беспроводной контроллер DualShock 4 и официально лицензированные PlayStation сторонние контроллеры будут работать с поддерживаемыми играми для PS4.

Контроллеры движений PS Move и контроллер прицеливания PlayStation VR будут работать с поддерживаемыми играми для PS VR на PS5.

State of Play возвращается в четверг в 23:00 МСК!

Что вас ждёт:

● Обзор будущих игр для #PS4 и #PSVR

● Несколько новостей об играх от сторонних и независимых разработчиков с июньской презентации игр для #PS5

● Никаких больших новостей о PS5!https://t.co/fmmbzFepH8 pic.twitter.com/p8Z7of17NB — PlayStation Россия (@PlayStationRU) August 3, 2020

Обзор будущих игр для PS4 и PSVR

Несколько новостей об играх от сторонних и независимых разработчиков с июньской презентации игр для PS5

Никаких больших новостей о PS5!







Sony представила ряд аксессуаров для PlayStation 5 в рамках события «Будущее игр». Сегодня компания рассказала, какие существующие периферийные устройства для PlayStation 4 будут совместимы с консолью следующего поколения.Компания обращает внимание, что не все официально лицензированные или сторонние периферийные устройства/аксессуары PlayStation могут работать на PS5. Рекомендуется уточнить эту информацию о производителя.К сожалению, сегодня Sony официально сообщила об отсутствии такой возможности. В компании считают, игры для PS5 должны использовать преимущества новых возможностей и функций, которые мы предоставляем, включая функции беспроводного контроллера DualSense.PlayStation Camera будет работать с PS5 и поддерживаемыми играми для PS VR. Для игры также необходим адаптер PlayStation Camera, который будет предоставлен всем владельцам PS VR бесплатно. Информация о том, как получить адаптер, будет объявлена позже.Sony объявила о предстоящем мероприятии State of Play, трансляция которого состоится на этой неделе в четверг. Чтобы избежать завышенных ожиданий, компания рассказала, что нас ждет: