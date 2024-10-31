Sony специально изменила корпус PS5 Pro, чтобы развести геймеров на деньги

Фархад
PS5

Плохие новости для тех, кто хочет перейти с PlayStation 5 Slim на PS5 Pro: панели от обычных консолей не подойдут к новым. Информация об этом сначала появилась на Reddit, а затем её подтвердила Sony.

Пользователь Reddit под именем Zrorro попробовал примерить несколько панелей в цвете Cobalt Blue на PS5 Pro, полученную на обзор до релиза. Он пришёл к выводу, что только верхние части не подходят, а нижние сидят вполне нормально. При этом физически они одинакового размера, но Sony специально изменила расположение зубцов, чтобы панели не подходили.
На запрос IGN контора, подарившая геймерам Concord, подтвердила что панели PS5 Slim несовместимы с PS5 Pro. Конечно же, Sony уже вовсю работает над корпусами для «прошки», которые придётся докупать отдельно по $60.

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Источник:
Engadget
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