Sony специально изменила корпус PS5 Pro, чтобы развести геймеров на деньги

Плохие новости для тех, кто хочет перейти с PlayStation 5 Slim на PS5 Pro: панели от обычных консолей не подойдут к новым. Информация об этом сначала появилась на Reddit, а затем её подтвердила Sony.
Пользователь Reddit под именем Zrorro попробовал примерить несколько панелей в цвете Cobalt Blue на PS5 Pro, полученную на обзор до релиза. Он пришёл к выводу, что только верхние части не подходят, а нижние сидят вполне нормально. При этом физически они одинакового размера, но Sony специально изменила расположение зубцов, чтобы панели не подходили.
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