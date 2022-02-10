Компания Sony анонсировала выпуск двух новых медиаплееров из серии Walkman — NW-WM1AM2 и NW-WM1ZM2. Они придут на замену моделям NW-WM1A и NW-WMZ, вышедшим в 2016 году.

Новые плееры получили увеличенные экраны (5 вместо 4 дюймов), работают под управлением Android 11, а время автономной работы при воспроизведении музыки в формате FLAC с частотой дискретизации 96 кГц увеличилось с 30 до 40 часов. Оба плеера получили аудиофильскую начинку, которая включает в себя процессор DSD Remastering Engine с поддержкой High-Resolution Audio и модули питания на основе высокополимерных конденсаторов FT CAP3. Пайка компонентов выполнена с использованием золотосодержащего припоя.

В NW-WM1ZM2 встроен накопитель объёмом 512 ГБ для хранения музыки, а объём накопителя в NW-WM1AM2 составляет 128 ГБ. Дополнительно поддерживаются карты памяти объёмом до 2 ТБ.



В NW-WM1ZM2 для передачи сигнала от усилителя к разъёму аудиовыхода используется кабель премиум-уровня от Kimber Kable, а в младшей модели «всего лишь» кабель из бескислородной меди. Главное отличие старшей модели от младшей заметно даже тем, кто далёк от аудиофилии, — она обладает корпусом из чистейшей бескислородной меди с позолоченной поверхностью. По словам Sony, такой корпус «реализует более прочную цифровую основу и более высокую жесткость, обеспечивая чистый и широкий звук». Корпус NW-WM1AM2 выполнен из алюминия, покрашенного «под уголь».

Выводить звук можно через аналоговый разъём, порт USB Type-C или через Bluetooth. Плееры оснащены модулями Wi-Fi и поддерживают стриминговые музыкальные сервисы.



В настоящее время известны только рекомендованные цены в Австралии. Walkman NW-WM1AM2 будет стоить 1 900 австралийских долларов, а NW-WM1ZM2 — 5 000 австралийских долларов (около 100 000 и 270 000 рублей соответственно). В апреле эти плееры появятся в продаже в разных странах мира, в том числе в России, тогда же мы узнаем, за сколько их можно будет нашей стране.



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