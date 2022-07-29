Sony Игры

Sony выпустила удобный геймпад для смартфонов

Александр


Компания Sony разработала геймпад Backbone One, предназначенный для использования в играх на iPhone и смартфонах с Android. Его можно задействовать в разных играх, хотя лучше всего он адаптирован под тайтлы для PlayStation 4 и 5, которые запускаются через приложение PS Remote Play.

К смартфонам и так можно подключить беспроводной геймпад Sony от PlayStation 4 или 5, но Backbone One обладает иным форм-фактором и позволяет разместить смартфон рядом с элементами управления. Благодаря этому экран будет находиться перед геймером, и нет необходимости закреплять смартфон на подставке, то есть можно играть даже в пути (например, когда вы едете в метро).



Backbone One оснащён разъёмом (в зависимости от модификации — Lightning или USB Type-C) для подключения к смартфону. Он питается от аккумулятора мобильного устройства, дополнительного питания ему не требуется. Использование проводного подключения вместо Bluetooth снижается задержка и повышается стабильность работы, что актуально для игр, требующих высокой скорости реакции (например, для онлайн-шутеров).

Backbone One продаётся в разных странах по цене около 100 долларов. Вряд ли он будет поставляться в Россию официально, разве что его привезут методом параллельного импорта в обход разрешения от Sony.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
PlayStation 5 начали продавать по правильной цене на AliExpress. Никаких предзаказов и барыг-перекупов
Топовые наушники Sony WH-1000XM4 с шумодавом сливают на AliExpress с очень бодрой скидкой
Подборка топовых видеокарт с AliExpress. В два раза дешевле, чем в России

Рекомендации

Рекомендации

Как снизить потребление RAM в Windows на 2 ГБ? Очень легко!
Назван новый лидер в AnTuTu. Он рвёт в клочья всех конкурентов
Вы точно захотите такую беспроводную колонку. Ничего подобного нет на рынке
10 практичных и актуальных гаджетов с Aliexpress для вашего дома и не только

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии