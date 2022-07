Sony выпустила удобный геймпад для смартфонов

Компания Sony разработала геймпад Backbone One, предназначенный для использования в играх на iPhone и смартфонах с Android. Его можно задействовать в разных играх, хотя лучше всего он адаптирован под тайтлы для PlayStation 4 и 5, которые запускаются через приложение PS Remote Play.К смартфонам и так можно подключить беспроводной геймпад Sony от PlayStation 4 или 5, но Backbone One обладает иным форм-фактором и позволяет разместить смартфон рядом с элементами управления. Благодаря этому экран будет находиться перед геймером, и нет необходимости закреплять смартфон на подставке, то есть можно играть даже в пути (например, когда вы едете в метро).Backbone One оснащён разъёмом (в зависимости от модификации — Lightning или USB Type-C) для подключения к смартфону. Он питается от аккумулятора мобильного устройства, дополнительного питания ему не требуется. Использование проводного подключения вместо Bluetooth снижается задержка и повышается стабильность работы, что актуально для игр, требующих высокой скорости реакции (например, для онлайн-шутеров).Backbone One продаётся в разных странах по цене около 100 долларов. Вряд ли он будет поставляться в Россию официально, разве что его привезут методом параллельного импорта в обход разрешения от Sony.