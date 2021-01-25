





Компания Sony планирует возродить линейку Xperia Compact, развитие которой было приостановлено из-за низкой востребованности миниатюрных смартфонов.Sony сама отчасти «виновата» в популяризации смартфонов с очень большими экранами. Достаточно вспомнить модель Xperia Z Ultra с огромным по меркам 2013 года экраном диагональю 6,4 дюйма. Сейчас смартфоны с небольшими экранами почти не представлены на рынке, особенно во флагманском сегменте. Исключение составляет разве что Apple, которая осенью 2020 года выпустила iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма.По всей видимости, в Sony решили, что настало время возобновить выпуск компактных моделей для тех, кому наскучили большие смартфоны и кто так и не смог привыкнуть к ним. Инсайдер OnLeaks поделился информацией о новой модели Xperia Compact, которую, по слухам, готовит Sony. Предполагается, что габариты этого смартфона будут составлять 140 × 68,9 × 8,9 мм, то есть он будет чуточку крупнее, чем iPhone 12 mini (131,5 × 64,2 × 7,4 мм). Диагональ экрана, возможно, будет такой же (5,4 дюйма), но из-за более толстой рамки корпус окажется шире и длиннее.Уже известно, как будет выглядеть эта модель Xperia Compact. Она получит тройную камеру, встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев и 3,5-миллиметровый аудиоразъём в верхней грани корпуса. Других подробностей об этом устройстве пока нет, равно как и неизвестна дата его анонса и выпуска в продажу.