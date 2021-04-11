Sony ищет руководителя нового направления PlayStation Studios, который сосредоточится на переносе «самых популярных франшиз PlayStation» на мобильные устройства. Вакансию нашло издание Eurogamer.Названия игр и сроки выпуска игр не упоминаются. Известно, что новый глава нового отдела должен разработать стратегию развития направления на три-пять лет.Компания уже давно пытается объединить бренд PlayStation со смартфонами, хотя и безуспешно. В 2011 году компания выпустила игровой смартфон Xperia Play. Развивать направление японцы не стали, хотя в целом сегмент игровых смартфонов с того времени начал стремительно расти.Разработка игр для смартфонов поможет расширить аудиторию и увеличить прибыль за счет встроенных покупок. Кроме того, это повысило бы популярность игр для ПК и консолей, Fortnite, PUBG и Roblox, во многом обязаны своим успехом мобильным игрокам.Самые популярные франшизы Sony Interactive Entertainment — это Gran Turismo, Uncharted и God of War. Видимо, в обозримом будущем появятся их мобильные версии.