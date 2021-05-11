В сети появились фотографии и характеристики беспроводных наушников Sony WF-1000XM4, новых конкурентов AirPods Pro. Они придут на замену Sony WF-1000XM3. 

Капельки WF-1000XM4 получили скругленный корпус. Напомним, WF-1000XM3 выделялись острыми углами и большими габаритами. Чехол также изменится внешне — он станет больше похож на AirPods. 

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Теперь к характеристикам. Наушники должны получить поддержку высококачественного звука Hi-Res. Проводная зарядка станет более быстрой, также появится поддержка беспроводной. Автономность наушников не изменится — они проработают без подзарядки и кейса те же шесть часов, что и актуальная модель. 

Также есть вероятность, что AirPods 3 покажут в ближайшие недели. Вместе с наушниками нового поколения Apple представит новый тариф подписки на Apple Music с поддержкой HiFi. Третье поколение AirPods заменит собой классические AirPods 2, вышедшие в 2019 году. Ожидается, что они позаимствуют дизайн AirPods Pro, однако лишатся съемных амбюшур и активного шумоподавления. 


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Источник:

The Walkman The Walkman

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