Sony выпустит тонкую версию PlayStation 5. Что урежут?

По данным The Leak
, компания Sony планирует выпустить PlayStation 5 Slim — более тонкую и лёгкую версию игровой консоли текущего поколения. Называется приблизительная дата релиза — третий квартал 2023 года, а производство устройства может начаться за три месяца до анонса.
Некоторые подробности об этой новинке уже известны на уровне слухов. Предполагается, что она будет потреблять меньше энергии, а потому не потребует интенсивного охлаждения и будет менее шумной. Дизайн PlayStation 5 Slim держится в секрете.
У оригинальной версии PlayStation 5 относительно толстый корпус, что объясняется использованием мощного процессора и видеочипа. Однако, как показал опыт DIY-энтузиастов, даже такую начинку можно упихнуть в корпус меньшего размера без особого ущерба производительности и охлаждению. В PlayStation 5 Slim будет чуть более слабая начинка, что позволит Sony снизить себестоимость консоли и, как следствие, розничную цену. Компания также может сэкономить на упаковке, продавая новинку в более дешёвых коробках с меньшим объёмом полиграфии. Также известно, что новая консоль будет лишена подставки, то есть её можно будет размещать только «лёжа», а для вертикального размещения потребуется покупать дополнительный аксессуар.