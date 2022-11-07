Sony PlayStation 5

Sony выпустит тонкую версию PlayStation 5. Что урежут?

Александр


По данным The Leak, компания Sony планирует выпустить PlayStation 5 Slim — более тонкую и лёгкую версию игровой консоли текущего поколения. Называется приблизительная дата релиза — третий квартал 2023 года, а производство устройства может начаться за три месяца до анонса.

Некоторые подробности об этой новинке уже известны на уровне слухов. Предполагается, что она будет потреблять меньше энергии, а потому не потребует интенсивного охлаждения и будет менее шумной. Дизайн PlayStation 5 Slim держится в секрете.

У оригинальной версии PlayStation 5 относительно толстый корпус, что объясняется использованием мощного процессора и видеочипа. Однако, как показал опыт DIY-энтузиастов, даже такую начинку можно упихнуть в корпус меньшего размера без особого ущерба производительности и охлаждению. В PlayStation 5 Slim будет чуть более слабая начинка, что позволит Sony снизить себестоимость консоли и, как следствие, розничную цену. Компания также может сэкономить на упаковке, продавая новинку в более дешёвых коробках с меньшим объёмом полиграфии. Также известно, что новая консоль будет лишена подставки, то есть её можно будет размещать только «лёжа», а для вертикального размещения потребуется покупать дополнительный аксессуар.
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Комментарии

+102
MusicXpess
Если выпустят Pro версию, то обновлюсь. Пока 4 прошка устраивает.
24 минуты назад
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