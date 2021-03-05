Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything провёл свой обычный краш-тест, но на этот раз к нему попал очень дорогой смартфон — Sony Xperia Pro, который продаётся за 2500 долларов США.
Зак произвёл привычные для него манипуляции — поцарапал лезвиями экран, боковые грани, заднюю крышку, кнопки, стёкла на камерах и даже логотип, а затем нацарапал сзади что-то, похожее на бочку с ручками. После этого он с лёгкостью вскрыл ножом корпус, но не стал отдирать крышку до конца, а лишь продемонстрировал, что это можно сделать без нагрева техническим феном, присосок и прочих специализированных приборов.
Экран поцарапался лезвием шестой степени жёсткости, что является вполне обычным показателем для смартфонов. Камеры поцарапать сложнее, а оставить царапины на корпусе очень легко. Не обошлось и без нагрева экрана зажигалкой. После нескольких секунд воздействия огнём на матрице не осталось пятна, и экран продолжил реагировать на нажатия, будто ничего не произошло. Sony Xperia Pro достойно выдержал попытку сломать его пополам — корпус слегка прогнулся, но не сломался, стекло не вывалилось.
В целом Sony Xperia Pro оказался гораздо прочнее большинства смартфонов. Вероятно, этому способствовал относительно толстый корпус и высокое качество материалов и сборки.
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И...... и с HDMI....