Сколько айфонов заменят Mac Pro? Составлен рейтинг производительности всех процессоров Apple

Александр



Сайт MacWorld составил инфографику, которая показывает производительность всех процессоров Apple Silicon в бенчмарке Geekbench. В учёт бралось то, как они ведут себя в многоядерном тесте, то есть под полной нагрузкой в наиболее ресурсоёмких задачах.

На верхних местах ожидаемо расположились десктопные и ноутбучные чипы, а ниже — те, что созданы для планшетов и смартфонов. Из этого чарта видно, что смартфоны Apple по производительности примерно в два раза слабее планшетов, в три раза — ноутбуков и почти в шесть — стационарных компьютеров.



Примечательно, что свежий Apple M2 в версиях Pro и Max не смог обогнать прошлогодний процессор M1 в версии Ultra — он слабее почти на треть. Но и это не удивляет, ведь M1 Ultra разрабатывался для стационарного компьютера Mac Pro, его энергопотребление гораздо выше, а система охлаждения занимает намного больше места в корпусе, нежели вентиляторы в MacBook Pro и mac mini. Не исключено, что в этом году Apple выпустит обновлённую версию Mac Pro и установит в него M2 Ultra, который обгонит по производительности все любые процессоры Apple.

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3920
st00p1dm0nkey
Ну и сколько айфонов заменят макпро?
23 минуты назад
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