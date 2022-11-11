Состоялся глобальный релиз Huawei Watch GT 3 SE и MateBook 14s 2022

Компания Huawei объявила о старте продаж новейших смарт-часов Watch GT 3 SE и ноутбуков MateBook 14s 2022 года в Европе.Huawei Watch GT 3 SE — спортивные часы с 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддержкой более 100 режимов тренировок и базовыми датчиками для отслеживания состояния здоровья — пульса, кислорода в крови, сна и стресса.Среди прочих особенностей новинки — встроенный микрофон и динамик для вызовов по Bluetooth, встроенный GPS и аккумулятор, обеспечивающий работу без подзарядки до 14 дней.Watch GT 3 SE доступны в чёрном и зелёном цвете по цене 200 евро.Ноутбук Huawei Matebook 14s 2022 оснащён 14,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2520x1680 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 3:2, а также процессором Intel i7-12700H с графикой Iris XE. Девайс предлагается с твердотельным накопителем NVMe PCle ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти.Базовая модель Matebook 14s 2022 в цвете «серый космос» оценена в 1500 евро.