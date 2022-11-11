Huawei

Состоялся глобальный релиз Huawei Watch GT 3 SE и MateBook 14s 2022

Фархад

Huawei Matebook watch


Компания Huawei объявила о старте продаж новейших смарт-часов Watch GT 3 SE и ноутбуков MateBook 14s 2022 года в Европе.

Huawei Watch GT 3 SE — спортивные часы с 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддержкой более 100 режимов тренировок и базовыми датчиками для отслеживания состояния здоровья — пульса, кислорода в крови, сна и стресса.

Среди прочих особенностей новинки — встроенный микрофон и динамик для вызовов по Bluetooth, встроенный GPS и аккумулятор, обеспечивающий работу без подзарядки до 14 дней.

Watch GT 3 SE доступны в чёрном и зелёном цвете по цене 200 евро.

Huawei Watch GT 3SE

Ноутбук Huawei Matebook 14s 2022 оснащён 14,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2520x1680 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 3:2, а также процессором Intel i7-12700H с графикой Iris XE. Девайс предлагается с твердотельным накопителем NVMe PCle ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти.

MateBook 14s

Базовая модель Matebook 14s 2022 в цвете «серый космос» оценена в 1500 евро.

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Huawei Watch GT 3 Pro отдают за копейки на распродаже 11.11 от AliExpress
Классный планшет Huawei MatePad 2022 отдают с жирной скидкой на распродаже 11.11
Представлен моноблок Huawei MateStation X 2023

Рекомендации

Рекомендации

Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах
Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере
В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии