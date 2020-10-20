Прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк обвинила десять человек в контрабандной перевозке электроники из США в Россию. Курьерами выступали пассажиры авиакомпаний, в том числе бывшие и нынешние сотрудники «Аэрофлота».
Организатором схемы называют россиянина по имени Сайюз Дайбагью. Он давал указания курьерам о скупке различной электроники, в том числе краденой техники Apple, после чего устройства переправлялись в Россию без оформления какой-либо документации. По оценке правоохранительных органов, обвиняемые успели привезти в Россию товара примерно на 50 миллионов долларов. Среди других арестованных — Акмал Асадов, Кирилл Сохончук, Антон Перевозников и Марат Шадхин.
Полиция раскрыла эту схему после того, как таможенники обнаружили в багаже членов экипажа «Аэрофлота» и других «курьеров» электронные устройства на несколько миллионов долларов. Во время задержания у организаторов схемы было найдено 600 тысяч долларов наличными. Восемь человек были арестованы, ещё двое находятся в розыске.
Госдеп США отозвал у 113 сотрудников «Аэрофлота» визы, позволяющие вылетать в США. Генконсульстве России проводит проверку, а американские таможенники вместе с ФБР теперь более тщательно проверяют багаж россиян, вылетающих из Нью-Йорка в Москву.
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Т.е купленная по контракту, а после проданная и заявленная как украденная для получения страховки.
Есть ли смысл везти так далеко?
Ведь под боком Мексика и Доминикана.