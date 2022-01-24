Таланты Apple продолжают переходить на сторону Meta (бывший Facebook). На этот раз команда создающая Apple Car лишилась главного разработчика ПО.С начала 2021 года количество сотрудников начало потихоньку уменьшаться. В сентябре покинул свой пост главный руководитель команды, а за ним и разработчик аппаратного обеспечения. Чуть позже из салона Apple Car вышли лучшие инженеры.Как сообщает Марк Гудман из Bloomberg, Джо Басс, глава разработки программного обеспечения для Apple Car, покинул проект. Поводом для ухода стал тот факт, что от бывшей команды которая трудилась над созданием «яблочного» автомобиля, почти никого не осталось. За последние несколько месяцев Apple потеряла более ста сотрудников, все они перешли на сторону Meta.Суждено ли Apple Car выйти на дороги, на данный момент вопрос сложный. Корпорация вела переговоры с автомобильными производителями с целью приобретения запчастей, однако, сложившаяся ситуация может закончиться продажей собственной технологии сторонним кампаниям.