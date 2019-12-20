



Компания Apple расследует необычный и очень неприятный для неё инцидент. Выяснилось, что сотрудники тайваньского контрактного производителя Foxconn воровали бракованные компоненты, которые затем использовались для сборки айфонов под видом оригинальной продукции. Они заработали на этой схеме несколько десятков миллионов долларов.



Неназванный тайваньский бизнесмен вступил в сговор с менеджерами завода Foxconn в Чжэнчжоу. Он закупал у них компоненты для iPhone, не прошедшие проверку на качество, кустарным образом собирал смартфоны, после чего продавал их с дисконтом ничего не подозревающим покупателям. Те думали, что им удалось выгодно приобрести новый iPhone по сниженной цене.



За три года, пока работала эта схема, тайваньский бизнесмен и несколько сотрудников Foxconn обогатились на 43 миллиона долларов. Они продолжили бы использовать бракованные компоненты для сборки айфонов, но их каким-то образом вычислили.



Обман был раскрыт летом 2019 года, после чего глава Apple Тим Кук инициировал на заводе Foxconn процедуру полного аудита. Проверка ещё не завершена, однако бывший председатель правления Foxconn Терри Гоу оказался не удивлён. По его словам, компания Foxconn настолько крупная, что несколько её сотрудников запросто могут заниматься чем-нибудь незаконным, долгое время оставаясь незамеченными.



Foxconn производит на пиковой мощности до 500 тысяч смартфонов в сутки. Естественно, какая-то часть устройств оказывается бракованной и подлежит списанию — при таком масштабе это может быть по несколько сотен устройств ежедневно. Отсутствие должного контроля за этим процессом привело к тому, что предприимчивые менеджеры забирали брак себе и тайно вывозили его с завода. Смартфоны с незначительным браком реализовывали «как есть», а сильно бракованные аппараты разбирали по запчастям, которые отправлялись в ремонтные мастерские.



Мастерская Fixed.One представила своё видение ситуации:



Рынок породил целую плеяду производителей, которые выпускали дисплеи-аналоги разной степени качества. Причем каждый из них маркировал свою продукцию как «оригинальную». Иногда такие «оригиналы» даже в корпус плохо вставали.



Примерно три года назад на рынке появились действительно родные дисплейные модули для iPhone. В каталогах поставщиков они были отмечены как «новые, снятые». На вопросы о том, с чего они были сняты, даже поставщики разводили руками — вот так вот закупают в Китае, поэтому за что купили, за то и продают. Сперва мы думали, что это с ворованных айфонов, но масштабы не те, да и дисплеи приходили в пленках и никаких следов эксплуатации.

Продажа восстановленных айфонов — крупномасштабный бизнес в Китае и других странах. Причём стоимость таких устройств зависит от использованных в них запчастей: с аналогами — дешевле, с оригиналами — дороже. Теперь становится понятно, откуда у кустарных мастерских такой большой объём высококачественных компонентов. Самое забавное, что до последнего времени Apple не поставляла оригинальные запчасти даже в авторизованные сервисные центры, предпочитая не ремонтировать сломанные смартфоны, а обменивать их на новые. Недавно ситуация изменилась: под давлением законодателей Apple согласилась поставлять запчасти даже сторонним мастерским.





