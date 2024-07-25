Сотрудники Tele2 показали самые удачные чеки: купил дешёвый смартфон, заплатил как за топовый айфон

В паблике «Подслушано Tele2» появился пост с фотографией из платёжной программы. Судя по снимку, какой-то клиент приобрёл смартфон Tecno Pova 6 почти за 25 тысяч рублей и отдал ещё в три раза больше за различные услуги и аксессуары.



Клиенту помимо смартфона продали несколько страховок, наушников, кабелей и беспроводных зарядок, настройку, кабель, плёнку на экран, умную колонку и что-то ещё — в общей сложности 34 наименования на сумму 100 821 руб. Только за настройку он отдал 10 тысяч рублей, то есть почти половину стоимости купленного смартфона.







В комментариях к посту одна из сотрудниц Tele2 выложила свой пример удачной продажи. Она продала iPhone 12 с 64 ГБ памяти за 70 890 рублей, а к нему ещё 27 позиций почти на такую же сумму. Покупатель ушёл домой с целой сумкой разных гаджетов — три колонки, пять наушников, три фитнес-трекера, двое смарт-часов, две флешки, карта памяти, два зарядных устройства и четырнадцать наборов батареек. Само собой, не обошлось и без услуг: наклейка пяти (?) плёнок за 8500 руб., комплексная защита за 9124 руб. и шесть SIM-карт.









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