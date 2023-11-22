Сотрудников «Ростелекома» обязали отказаться от Android и iOS в пользу «Авроры». Скоро доберутся и до обычных пользователей?

По данным Forbes, «Ростелеком» обязал своих менеджеров высшего и среднего звена использовать смартфоны с операционной системой «Аврора». Это произошло после того как «Ростелеком» довёл до 99,99% свою долю в компании «Открытая мобильная платформа», которая занимается развитием «Авроры».
Всего в «Ростелекоме» выдано более двухсот смартфонов на базе «Авроры», менеджеры компании должны будут использовать их в своей работе. Источники Forbes говорят, что некоторые сотрудники уже давно используют такие смартфоны в качестве инженерных устройств, а массовый переход менеджмента на них только начался.
На «Авроре» доступно менее сотни приложений, в том числе нет многих популярных в России сервисов. К концу года для этой ОС будет адаптирован магазин приложений RuStore, но разработчикам придётся самостоятельно портировать свои проекты с Android на «Аврору», обеспечивая их совместимость с отечественной платформой.
«Аврора» основана на операционной системе Sailfish OS, которая была создана финской компанией Jolla. В России уже продаются смартфоны и планшеты на базе «Авроры» от различных производителей, но они пользуются слабым спросом, в том числе из-за крайне скудного выбора приложений.
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