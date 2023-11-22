Сотрудников «Ростелекома» обязали отказаться от Android и iOS в пользу «Авроры». Скоро доберутся и до обычных пользователей?

Александр
Фото: Unsplash

По данным Forbes, «Ростелеком» обязал своих менеджеров высшего и среднего звена использовать смартфоны с операционной системой «Аврора». Это произошло после того как «Ростелеком» довёл до 99,99% свою долю в компании «Открытая мобильная платформа», которая занимается развитием «Авроры».

Всего в «Ростелекоме» выдано более двухсот смартфонов на базе «Авроры», менеджеры компании должны будут использовать их в своей работе. Источники Forbes говорят, что некоторые сотрудники уже давно используют такие смартфоны в качестве инженерных устройств, а массовый переход менеджмента на них только начался.

На «Авроре» доступно менее сотни приложений, в том числе нет многих популярных в России сервисов. К концу года для этой ОС будет адаптирован магазин приложений RuStore, но разработчикам придётся самостоятельно портировать свои проекты с Android на «Аврору», обеспечивая их совместимость с отечественной платформой.

«Аврора» основана на операционной системе Sailfish OS, которая была создана финской компанией Jolla. В России уже продаются смартфоны и планшеты на базе «Авроры» от различных производителей, но они пользуются слабым спросом, в том числе из-за крайне скудного выбора приложений.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
«Тинькофф» приготовил неприятный сюрприз тем, у кого нет платной подписки
Хакеры слили данные 3,4 млн пользователей Mail.ru
«Сбербанк Онлайн» перестанет работать у части пользователей. Что сделать, чтобы это не произошло

Рекомендации

Рекомендации

Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra
Назван самый лучший смартфон в мире. 5 лет гарантии и 10 лет обновлений
Замечен первый неприятный минус iPhone 15 Pro
Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии