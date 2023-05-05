Современные жёсткие диски очень ненадёжные. Спасайте файлы, пока не поздно!

Компания Backblaze, предоставляющая услуги по бэкапу данных в облачных хранилищах, составила статистику эксплуатации жёстких дисков. Специалисты проанализировали 237 278 накопителей, который использовались в прошедшем квартале.Результаты неутешительные: магнитные жёсткие диски при круглосуточном использовании работают в среднем 2,5 года, после чего выходят из строя. Чаще всего ломаются накопители производства Seagate, причём лидером антирейтинга стала модель ST12000NM0007 с 12 ТБ, он в среднем служит лишь полтора года. Самыми надёжными оказались накопители объёмом 16 ТБ, а самыми ненадёжными на 10 ТБ. Это парадоксально, ведь у первых более плотная компоновка, а следовательно, гораздо выше нагрузка на механическую начинку, которая в основном и не выдерживает интенсивной эксплуатации.В Backblaze изучали жёсткие диски корпоративного уровня, которые обычно гораздо надёжнее потребительских, поскольку рассчитаны на круглосуточное использование в дата-центрах и серверах. В случае с накопителями для обычных пользователей ситуация может оказаться другой, ведь срок их службы зависит от нагрузки. Если такой диск функционирует безостановочно, постоянно записывая и отдавая данные, он скорее всего проработает даже меньше, чем аналогичная модель, созданная для корпоративного сегмента. А если нагрузка невелика, и диск используется лишь периодически, его может хватить надолго.Жёсткие диски имеют обыкновение выходить из строя в самый неожиданный и неподходящий момент, поэтому так важно сохранять бэкап ценных данных (например, в облако, а лучше сразу в несколько) — так можно будет не переживать за их сохранность, и получится без проблем восстановить файлы, когда это потребуется.