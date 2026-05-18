Создан гаджет, который переводит речь кошек и собак на понятный людям язык

Стартап из Ханчжоу PettiChat представил портативное устройство для перевода речи домашних питомцев на понятные людям языки. Гаджет крепится на ошейник и, по заявлению разработчиков, способен преобразовывать лай, мяуканье и другие сигналы в читаемые текстовые сообщения, которые отображаются в мобильном приложении. Устройство весит 27 граммов и рассчитано на распознавание более чем двадцати поведенческих состояний, включая голод, желание играть, страх и дискомфорт. Разработка уже вызвала активный интерес среди владельцев животных и собрала предзаказы в количестве более 10 000 штук по всему миру.
В основе переводчика лежит большая языковая модель Tongyi Qianwen от Alibaba Cloud и собственный алгоритм PettiChat, обученный на 500 000 акустических образцов, предоставленных зоологической школой Чжэцзянского университета. Производитель утверждает, что в лабораторных условиях система достигает почти 95-процентной точности при распознавании эмоций и намерений у кошек. Устройство оснащено функцией самообучения, которая постепенно адаптируется к индивидуальным особенностям голоса конкретного животного. Гаджет также содержит модуль GPS для отслеживания местоположения питомца.
Предполагаемая розничная цена переводчика на китайском рынке составит около 799 юаней (примерно 8,5 тысяч рублей). Международная версия устройства появится на платформе Kickstarter с ценой от 129 долларов (9300 рублей).