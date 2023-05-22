Создан игровой ПК, который выглядит как кроссовки
Александр Кузнецов —
Компания Cooler Master анонсировала новую линейку игровых компьютеров. В ней есть устройства как в классических корпусах, так и с очень необычным дизайном.
Модель Sneaker X получила топовую начинку, которую можно выбрать на свой вкус при заказе компьютера, но главное — дизайн. Этот компьютер выполнен в форме кроссовок. Внутри находится система водяного охлаждения с подсветкой.
Продажи Sneaker X начнутся в июле этого года. Компьютер будет стоить от 5999 долларов и дороже в зависимости от конфигурации. Возможности его апгрейда, к сожалению, под вопросом. Некоторые компоненты со временем, конечно, можно будет заменить, а часть комплектующих, вероятно, создавалась специально под эту модель и наверняка возникнут сложности с их поиском и покупкой.
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