Создан игровой ПК, который выглядит как кроссовки

Александр


Компания Cooler Master анонсировала новую линейку игровых компьютеров. В ней есть устройства как в классических корпусах, так и с очень необычным дизайном.

Модель Sneaker X получила топовую начинку, которую можно выбрать на свой вкус при заказе компьютера, но главное — дизайн. Этот компьютер выполнен в форме кроссовок. Внутри находится система водяного охлаждения с подсветкой.



Продажи Sneaker X начнутся в июле этого года. Компьютер будет стоить от 5999 долларов и дороже в зависимости от конфигурации. Возможности его апгрейда, к сожалению, под вопросом. Некоторые компоненты со временем, конечно, можно будет заменить, а часть комплектующих, вероятно, создавалась специально под эту модель и наверняка возникнут сложности с их поиском и покупкой.
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Комментарии

tellurian
+5003
tellurian
Цена всё портит. Не много будет желающих.
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