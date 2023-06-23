Создан iPhone 14 Pro Max Plus Ultra размером с кровать. Он полностью рабочий и свел продавцов с ума

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Создатель покатался по Нью-Йорку вместе с гигантским смартфоном, чтобы сделать селфи, утомил продавцов и забронировать жилье в отеле.О путешествии Мэтью Бим рассказал на своем YouTube-канале имени себя. Энтузиаст решил не сдерживаться и назвал смартфон iPhone 14 Pro Max Plus Ultra, что вполне оправдано, учитывая размеры гаджета высотой 1,8 метра. Вес смартфона составил примерно 226 кг, передвижение по оживленным улицам вызывало массу трудностей и затейники решили использовать тележку.Чтобы гигант был похож на настоящий iPhone в качестве процессора Мэтью установил Mac mini. Он запускает Android оболочку, которая в точности повторяет iOS, а также обеспечивает работу сенсорного экрана, камер и NFC-модуля.По пути в Нью-Йорк Бим и его команда пофоткались на селфи-камеру, зарегистрировались в одной из гостиниц и даже совершали покупки, заставляя продавцов вставать на стол, чтобы дотянуться до чипа оплаты.В итоге iPhone 14 Pro Max Plus Ultra доехал до знаменитого блогера Маркеса Браунли, который оценил изобретение на 8 баллов из 10.