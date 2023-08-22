Создан компьютер, который работает на бензине

Блогер Basically Homeless отважился на необычный эксперимент. Он собрал независимый от стационарного электричества компьютер, который питается от двигателя внутреннего сгорания.Компьютер получился не особо экологичным. В качестве источника в нём используется миниатюрный бензиновый двигатель, генератор от тележки для гольфа и регулятор напряжения. Для подачи энергии нужно зажимать ногой педаль газа, совсем как в автомобиле.Несмотря на внушительную начинку, выходная мощность невелика — компьютеру едва хватает её на работу под небольшой нагрузкой. Для игр и ресурсоёмких приложений этот двигатель будет слабоват, но это не единственный и не главный его недостаток — намного критичнее испарения бензина, которые плохо пахнут и вредны для здоровья.Выводы, к которым можно прийти, вполне очевидны и без этого сомнительного эксперимента. При перебоях с электричеством гораздо целесообразнее использовать ноутбук с питанием от аккумулятора или компьютер, подключенный к источнику бесперебойного питания.