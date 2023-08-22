Создан компьютер, который работает на бензине

Александр


Блогер Basically Homeless отважился на необычный эксперимент. Он собрал независимый от стационарного электричества компьютер, который питается от двигателя внутреннего сгорания.

Компьютер получился не особо экологичным. В качестве источника в нём используется миниатюрный бензиновый двигатель, генератор от тележки для гольфа и регулятор напряжения. Для подачи энергии нужно зажимать ногой педаль газа, совсем как в автомобиле.

Несмотря на внушительную начинку, выходная мощность невелика — компьютеру едва хватает её на работу под небольшой нагрузкой. Для игр и ресурсоёмких приложений этот двигатель будет слабоват, но это не единственный и не главный его недостаток — намного критичнее испарения бензина, которые плохо пахнут и вредны для здоровья.

Выводы, к которым можно прийти, вполне очевидны и без этого сомнительного эксперимента. При перебоях с электричеством гораздо целесообразнее использовать ноутбук с питанием от аккумулятора или компьютер, подключенный к источнику бесперебойного питания.

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Комментарии

Dmitriy
+652
Dmitriy
Как бы дизель или бензиновые генераторы до него изобрели, более удобные, без педали, с аккумами, с контроллером.
Сегодня в 00:10
#
Вася Вотафаков
+5521
Вася Вотафаков
Надо было движок он газели ставить 🤣
Сегодня в 00:37
#
Юра из МУРа
+41
Юра из МУРа
"которые плохо пахнут". Кому как)
Сегодня в 01:08
#
Misha Gynin
–43
Misha Gynin
Лучше бы купил теслу, от стационарного электричества не зависит почти, педали есть, компьютер в консоли есть, даже руль есть можно в гоночки играть 🤣
Сегодня в 03:42
#
Mers
+4573
Mers
Компьютер работает на электричестве, а не на бензине🤦🏻‍♂️
7 минут назад
#