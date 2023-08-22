Создан компьютер, который работает на бензине
Александр Кузнецов —
Блогер Basically Homeless отважился на необычный эксперимент. Он собрал независимый от стационарного электричества компьютер, который питается от двигателя внутреннего сгорания.
Компьютер получился не особо экологичным. В качестве источника в нём используется миниатюрный бензиновый двигатель, генератор от тележки для гольфа и регулятор напряжения. Для подачи энергии нужно зажимать ногой педаль газа, совсем как в автомобиле.
Несмотря на внушительную начинку, выходная мощность невелика — компьютеру едва хватает её на работу под небольшой нагрузкой. Для игр и ресурсоёмких приложений этот двигатель будет слабоват, но это не единственный и не главный его недостаток — намного критичнее испарения бензина, которые плохо пахнут и вредны для здоровья.
Выводы, к которым можно прийти, вполне очевидны и без этого сомнительного эксперимента. При перебоях с электричеством гораздо целесообразнее использовать ноутбук с питанием от аккумулятора или компьютер, подключенный к источнику бесперебойного питания.
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Комментарии
Надо было движок он газели ставить 🤣
Сегодня в 00:37
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"которые плохо пахнут". Кому как)
Сегодня в 01:08
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Лучше бы купил теслу, от стационарного электричества не зависит почти, педали есть, компьютер в консоли есть, даже руль есть можно в гоночки играть 🤣
Сегодня в 03:42
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