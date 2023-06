Создан максимально универсальный кабель — он заменит почти все другие

Стартап Futurizta Tech запустил на «Кикстартере» сбор денег на кабель, который называется Zeus-X Go. Он заменяет собой множество других кабелей, что не только удобно, но и выгодно, как уверяет производитель.







На одном конце размещены разъёмы USB Type-C и USB Type-A, любой из которых можно задействовать в зависимости от ситуации. На другом конце — USB Type-C, Micro USB и Lightning. Поддерживаются стандарты Power Delivery 3.1 и Quick Charge 3.0, скорость передачи данных до 5 Гбит/с, максимальная мощность до 240 Вт. Также будет доступна улучшенная модель Zeus-X Go Ultra с поддержкой стандарта USB 3.1 Gen 2 и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.







Этот кабель способен зарядить или запитать почти любой гаджет от различных источников энергии и может использоваться для соединения одного устройства с другим, поэтому сценариев его применения можно найти множество. Разъёмы выполнены из цинкового сплава, кабельная оплётка сделана из прочной и долговечной синтетики. Также предусмотрен брелочный крепёж на ключи или одежду.







Futurizta Tech предлагает кабель Zeus-X Go по цене от 29 долларов и выше в зависимости от длины и характеристик. Первые поставки запланированы на сентябрь 2023 года, на товар предоставляется двухгодичная гарантия. Изначально производитель планировал собрать около 5 тысяч долларов, но уже привлёк около 260 тысяч более чем от 4 тысяч покупателей.