Создан шахматный робот, который оскорбляет соперников

Александр


Разработчик Ной Дэвис создал на базе компьютера Raspberry Pi Pic довольно странного робота. Он очень хорошо играет в шахматы, а когда выигрывает — надсмехается над соперником.

У робота есть механическая рука, которой он перемещает фигуры по доске. Под шахматной доской встроены соединённые проводами датчики, позволяющие ему анализировать положение фигур на доске, чтобы определять оптимальные ходы, ведущие в конечном итоге к победе. Чья сейчас очередь ходить, можно узнать по световому индикатору на доске (если горит синий, ход человека, красный — робота).

Робот выглядит примитивно и уродливо, но задействует искусственный интеллект, благодаря чему играет примерно так же хорошо, как самые продвинутые эмуляторы шахмат на компьютере. Также используется нейросетевой чат ChatGPT с эмуляцией голоса, с помощью которого шахматный робот придумывает и озвучивает обидные насмешки над проигравшим человеком.

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