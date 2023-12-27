Создан «умный» электровелосипед, с которым можно поговорить

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Utopia Fusion, так назвали гаджет, выделяется не только передовыми датчиками и технологичными решениями, но и интеграцией с искусственным интеллектом. Об этом сообщает портал Gizmochina.Причем в оболочку транспорта встроили один из самых популярных и продвинутых ботов — ChatGPT. Обращаясь к ИИ голосом, можно поставить точку на карте или спросить сколько осталось ехать до назначенного пункта. Впрочем, если водителю скучно, нейросеть сможет поддержать беседу во время поездки.К дополнительным «фишкам» Utopia Fusion можно отнести наличие Bluetooth, Wi-Fi, GPS с поддержкой сетей 4G, и сканер отпечатка пальцев для точного определения хозяина и быстрого запуска, либо блокировки.Также заявлена совместимость с приложениями Google Maps для повседневного использования, и Apple Health и Strava для тех, кто следит за здоровьем. Велосипед оснащен среднеприводным двигателем Bafang M510, который прошел европейскую проверку и способен преодолеть подъем на крутые склоны. По словам производителя, запаса автономности хватит на 180 км от одного заряда.Увидеть Utopia Fusion во всей красе можно будет на ивенте CES 24 в Лас-Вегасе, который пройдет с 10 по 13 января 2024 года.