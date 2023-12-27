Создан «умный» электровелосипед, с которым можно поговорить

Utopia Fusion, так назвали гаджет, выделяется не только передовыми датчиками и технологичными решениями, но и интеграцией с искусственным интеллектом. Об этом сообщает портал Gizmochina.
Причем в оболочку транспорта встроили один из самых популярных и продвинутых ботов — ChatGPT. Обращаясь к ИИ голосом, можно поставить точку на карте или спросить сколько осталось ехать до назначенного пункта. Впрочем, если водителю скучно, нейросеть сможет поддержать беседу во время поездки.
К дополнительным «фишкам» Utopia Fusion можно отнести наличие Bluetooth, Wi-Fi, GPS с поддержкой сетей 4G, и сканер отпечатка пальцев для точного определения хозяина и быстрого запуска, либо блокировки.
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Также заявлена совместимость с приложениями Google Maps для повседневного использования, и Apple Health и Strava для тех, кто следит за здоровьем. Велосипед оснащен среднеприводным двигателем Bafang M510, который прошел европейскую проверку и способен преодолеть подъем на крутые склоны. По словам производителя, запаса автономности хватит на 180 км от одного заряда.
Увидеть Utopia Fusion во всей красе можно будет на ивенте CES 24 в Лас-Вегасе, который пройдет с 10 по 13 января 2024 года.