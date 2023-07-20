Создана камера, превращающая обычные снимки в нейросетевые шедевры

Александр



Сотрудник Snapchat Кайл Гудрих разработал фотокамеру, которую назвал DreamGenerator. Пользователь делает снимок, и обычная фотография в режиме реального времени преобразуется нейросетью в нечто совершенно уникальное.

Кайл создал камеру самостоятельно, снабдив её начинкой, которая обращается напрямую к нейросети Midjourney — отправляет в неё кадр и получает обработанный снимок. На выбор три десятка промтов, то есть запросов, на основе которых нейросеть обрабатывает картинку. Снимок преобразуется непосредственно на глазах пользователя, он видит, как обычная фотография превращается в нейросетевой шедевр.

Кайл рассказал о своей разработке в твиттере. Комментаторы единодушно просят его создать мобильное приложение, которое будет делать то же самое, не требуя покупки «железа» (тем более, что такая камера существует только в виде прототипа и не продаётся).

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Комментарии

Aspard
+536
Aspard
А вот это реально охренительно, непонятно, почему никто еще не отработал подобное приложение, проблема с api или лицензией?
31 минуту назад
#
s_medik
+3338
s_medik Aspard
Не понятно почему саму Midjourney до сих пор не сделали отдельным приложением для обычных юзеров, которые не знакомы с Discord.
Пока вроде только у Яндекса получилось приложение, но качество генераций оставляет желать лучшего.
13 минут назад
#
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