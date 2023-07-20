Создана камера, превращающая обычные снимки в нейросетевые шедевры





Сотрудник Snapchat Кайл Гудрих разработал фотокамеру, которую назвал DreamGenerator. Пользователь делает снимок, и обычная фотография в режиме реального времени преобразуется нейросетью в нечто совершенно уникальное.



Кайл создал камеру самостоятельно, снабдив её начинкой, которая обращается напрямую к нейросети Midjourney — отправляет в неё кадр и получает обработанный снимок. На выбор три десятка промтов, то есть запросов, на основе которых нейросеть обрабатывает картинку. Снимок преобразуется непосредственно на глазах пользователя, он видит, как обычная фотография превращается в нейросетевой шедевр.



Кайл рассказал о своей разработке в твиттере. Комментаторы единодушно просят его создать мобильное приложение, которое будет делать то же самое, не требуя покупки «железа» (тем более, что такая камера существует только в виде прототипа и не продаётся).

