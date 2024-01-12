Создана ядерная батарея для смартфонов размером с монету — заряда хватит на 50 лет

Артем
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Основатели стартапа Betavolt утверждают, что разработка безопасна для человека и окружающей среды даже после выхода из строя. А в процессе работы ей не потребуется дополнительное обслуживание.

Размеры крохи действительно впечатляют — 15×15×5 мм вмещают 63 ядерных изотопа при мощности 100 мкВт и напряжении 3 В. А к 2025 году компания заявляет, что увеличит показатели до 1 Вт. По словам Betavolt, разработка позволит забыть о зарядке смартфонов, роботов, медицинском оборудовании или системах с искусственным интеллектом. Кроме того, элемент питания не загорится и не взорвется при сильном ударе и способен работать при температуре от −60°C до 120°C.

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О выходе ядерной батареи на рынок пока говорить рано, но исследователи уже проводят ее испытания. Что касается коммерческих планов, то цикл в 50 лет слишком велик для смартфонов — их меняют раз в 2-3 года. Также не известно, как отреагируют пользователи на предложение носить в карманах мини ядерный реактор, даже при гарантии полной безопасности.
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Источник:
Betavolt
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Комментарии

Mers
+4777
Mers
Только у меня такая дичь начала вылазить при запуске приложения?
Сегодня в 14:49
#
+15
Brightside Mers
Не вы один такой)) Это абсолютно в стиле айгайдс)) Прикрутить к приложению нормальный плеер для просмотра видео без вылетов — ноуп) Фигачить корявую рекламу при запуске — ес)
Сегодня в 15:02
#
tellurian
+2776
tellurian Mers
Думаю у всех пользователей.
Не только при запуске, но ещё в процессе переключения между приложениями.
Сегодня в 16:38
#
+1092
Grealex Mers
Не только.
Сегодня в 16:48
#
Mers
+4777
Mers Grealex
Всем спасибо, думал это у меня что-то заглючило.
2 часа назад в 17:07
#
kardigan
+3415
kardigan
Такая же ерунда! Ладно бы ещё оптимизировали размер! Выскакивает какая то несуразная картинка-то ли глюк, толи реклама
Сегодня в 16:33
#
tellurian
+2776
tellurian kardigan
Реклама скорее всего. Но сделано криво.
Сегодня в 16:38
#
YABLOKOFON
+26
YABLOKOFON tellurian
«Реклама» статьи про 15 про Макс. Если кликнуть по картинке, а не крестику
2 часа назад в 17:15
#
tellurian
+2776
tellurian
По теме: кто-то купить смартфон или другое любое устройство с такой батарейкой?
Я пока нет.
Да и кому нужно на столько лет?
Мне бы пару недель хватило для смартфона / ноутбука/ планшета, для машины не менее 1000-1500км уже было бы супер.
Сегодня в 16:39
#
+297
Gandalf2021
Как пауэрбанк было бы круто, но мощи точно не хватит в этом проекте…
Сегодня в 16:57
#
YABLOKOFON
+26
YABLOKOFON
Интересно как сильно она фонит)
2 часа назад в 17:17
#
banditos
+145
banditos
Батарейку будут при рождении выдавать с мат капиталом или вместо;)
А девайсы без батарейки продавать)
2 минуты назад
#
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