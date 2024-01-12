Создана ядерная батарея для смартфонов размером с монету — заряда хватит на 50 лет

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Основатели стартапа Betavolt утверждают, что разработка безопасна для человека и окружающей среды даже после выхода из строя. А в процессе работы ей не потребуется дополнительное обслуживание.Размеры крохи действительно впечатляют — 15×15×5 мм вмещают 63 ядерных изотопа при мощности 100 мкВт и напряжении 3 В. А к 2025 году компания заявляет, что увеличит показатели до 1 Вт. По словам Betavolt, разработка позволит забыть о зарядке смартфонов, роботов, медицинском оборудовании или системах с искусственным интеллектом. Кроме того, элемент питания не загорится и не взорвется при сильном ударе и способен работать при температуре от −60°C до 120°C.О выходе ядерной батареи на рынок пока говорить рано, но исследователи уже проводят ее испытания. Что касается коммерческих планов, то цикл в 50 лет слишком велик для смартфонов — их меняют раз в 2-3 года. Также не известно, как отреагируют пользователи на предложение носить в карманах мини ядерный реактор, даже при гарантии полной безопасности.